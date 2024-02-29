Çankaya Belediyesi Ramazan'da Binlerce Vatandaşı İftar Sofrasında Buluşturacak - Son Dakika
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Çankaya Belediyesi Ramazan'da Binlerce Vatandaşı İftar Sofrasında Buluşturacak

Çankaya Belediyesi Ramazan\'da Binlerce Vatandaşı İftar Sofrasında Buluşturacak

Çankaya Belediyesi, Cebeci ve Dikmen Öveçler'de kuracağı iftar çadırlarında günde 4 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Başkan Taşdelen, dayanışma ve paylaşma ruhunu vurgulayarak, vatandaşların iyi ve zor günlerinde yanlarında olacaklarını belirtti.

29.02.2024 11:53  Güncelleme: 11:57
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Çankaya Belediyesi, bu yıl Cebeci ve Dikmen Öveçler'de kuracağı iftar çadırlarında günde 4 bin vatandaşı aynı sofrada buluşturacak. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Bu yıl Ramazan'da yine paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanında olmak insani görevimizdir" dedi.

Çankaya Belediyesi, bu yıl da binlerce vatandaşı dayanışma sofralarında ağırlayacak. Geçen Ramazan ayında, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kurduğu iki iftar çadırının yanı sıra ilçede kurulan üç iftar çadırında binlerce vatandaşla bir araya gelen Çankaya Belediyesi, bu yıl da vatandaşlarla dayanışma gösterecek.

Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile tüm alanlarda hiçbir ayrım yapmadan halka eşit hizmet götürdüklerini belirten Başkan Taşdelen, "Bu yıl Ramazan'da yine paylaşma, dayanışma, birlik ve beraberliği hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşımızın iyi gününde de zor gününde de yanında olmak insani görevimizdir. İftar çadırlarımız dayanışmanın ve paylaşmanın bir örneğidir. Belediye her kim olursa olsun halkının yanındaysa gerçek anlamda belediyedir" diye konuştu.

Çankaya Belediyesi'nin iftar çadırları bu yıl Cebeci Cami önüne ve Öveçler'de Huzur Kapalı Pazar Yeri yanına kurulacak. Vatandaşlarla, 11 Mart 2024'te ilk iftar yapılacak.

Kaynak: ANKA

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