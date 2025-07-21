Çankırı\'nın Göç Raporu: Ankara\'ya En Fazla Göç Verildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, 2024'te Çankırı'dan en fazla göç Ankara'ya oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Çankırı 2024 yılında 13 bin 129 kişi göç alırken, 18 bin 744 kişi il dışına göç etti. Net göç -5 bin 615 olarak gerçekleşirken, net göç hızı ise binde -27,7 oldu.

Çankırı, en fazla göçü 8 bin 540 kişiyle başkent Ankara'ya verirken; İstanbul 4 bin 297 kişiyle ikinci, Kocaeli ise 399 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. En az göç verilen iller arasında 3 kişiyle Bayburt, 7 kişiyle Ardahan ve 8 kişiyle Kilis bulunuyor. Kente en fazla göç ise yine Ankara'dan gerçekleşti. 4 bin 8 kişi Ankara'dan gelirken, İstanbul'dan 3 bin 334 kişi, Kocaeli'nden ise 366 kişi kente taşındı. En az göç alınan iller ise 4 kişiyle Kilis, 13 kişiyle Ardahan ve Burdur, 14 kişiyle ise Artvin oldu.

Kentten ayrılanların göç nedenlerinin başında yüzde 27,5 ile daha iyi konut ve yaşam şartları yer aldı. Bunu yüzde 23,7 ile aile fertlerine bağlı göç, yüzde 10,8 ile eğitim ve yüzde 9,5 ile ev alınması izledi. Kente gelenlerin ise yüzde 20,6'sı eğitim amacıyla, yüzde 19,7'si aileye bağımlı olarak, yüzde 11,5'i daha iyi yaşam şartları için, yüzde 9,7'si ise aile yanına ya da memlekete dönüş amacıyla göç etti. - ÇANKIRI