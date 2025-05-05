Cappastar Töreni\'nde İhlas Medya\'ya Üç Ödül

Nevşehir'de düzenlenen Cappastar Kapadokya Ödül Töreni'nde İhlas Medya Grubu, üç farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Nevşehir'de yayın yapan CT Haber tarafından organize edilen törende, İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın yapan TGRT Haber, 'En Güvenilir Kanal' ödülünü kazandı. Ödül, TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e takdim edildi. Atik, teşekkür konuşmasında, izleyicilerin güvenine layık olmak için büyük bir özveriyle çalıştıklarını ifade etti. 'Yılın En İyi Haber Ajansı' ödülüne ise İhlas Haber Ajansı (İHA) layık görüldü. Ödülü ajans adına İstanbul 1. Bölge Müdürü Mustafa Biçer teslim aldı. Gecede 'Yılın Başarılı Dron Pilotu' ödülü de İhlas Haber Ajansı muhabiri Vahit Aldı'ya verildi.

Törene medya, sanat ve iş dünyasından çok sayıda ismi katıldı. - NEVŞEHİR