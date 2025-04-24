Çarşamba\'da Yeni Hükümet Konağı İnşaatında Sona Gelindi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2023 yılında yapımına başlanan ve 109 milyon TL'lik bütçeyle hayata geçirilen yeni Hükümet Konağı inşaatında sona yaklaşıldı.

Adapark mevkisinde 11 bin 52 metrekarelik alan üzerine inşa edilen yapı kompleksinin yüzde 80'i tamamlandı. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlemesiyle birlikte Hükümet Konağı'nın 2025 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı yatırım programına alınarak Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından ihalesi yapılan proje, ilçede kamu hizmetlerini tek çatı altında toplamayı amaçlıyor. Yeni binanın hizmete girmesiyle birlikte; Çarşamba Kaymakamlığı, Askerlik Şubesi, İŞKUR, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Nüfus Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü ile Milli Emlak Şefliği gibi birçok kamu kurumu yeni binada faaliyet göstermeye başlayacak.

Yeni hükümet konağı, modern mimarisi ve işlevsel yapısıyla Çarşamba'ya hem estetik hem de idari açıdan değer katacak. - SAMSUN