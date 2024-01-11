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Çarşamba Ticaret Borsası, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda öğrencilere kariyer planlaması yapma imkanı sağladı - Son Dakika
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Çarşamba Ticaret Borsası, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda öğrencilere kariyer planlaması yapma imkanı sağladı

Çarşamba Ticaret Borsası yetkilileri, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda stant açarak öğrenci ve mezunlara Çarşamba'da faaliyet gösteren firmalar hakkında bilgi verdi ve kariyer planlamalarına katkı sağladı. Fuar, yüzlerce firma ve 8 üniversiteyi bir araya getirerek binlerce öğrenci ve mezunla buluştu.

Çarşamba Ticaret Borsası, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı\'nda öğrencilere kariyer planlaması yapma imkanı sağladı
11.01.2024 - 21:54,
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Sektör temsilcileri ile mezun ve mezun adayı öğrencileri bir araya getiren Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2024'te (OKAF'24) stant açan Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) yetkilileri, Çarşamba'da faaliyet gösteren firmalar hakkında ziyaretçileri bilgilendirirken öğrenci ve mezunların kariyer planlanması oluşturmalarına katkı sağladı.

Samsun'da kapılarını açan "Yetenek Her Yerde" mottosuyla başlayan Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 2024'te (OKAF24) Çarşamba Ticaret Borsası, kamu kurumları, ulusal ve Samsun'un yerel firmaları da stant açarak öğrenci ve mezunlara meslek ve istihdam süreçleri hakkında bilgiler vererek kurumlarını tanıttı. Yüzlerce firma ve 8 paydaş üniversiteyi 10-11 Ocak tarihinde binlerce öğrenci ve mezunla buluşturan OKAF'24'in açılışına il ve ilçe protokolü başta olmak üzere ÇTB Meclis Başkanı Hacı Toraman, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Üyeleri Mehmet Çalışkan ve Hüseyin Işık ve Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin katıldı.

Çarşamba Ticaret Borsası standı öğrenci, mezunlar ve Samsun halkı tarafından yoğun ilgi gördü. Stantlardaki görevliler meslekleri, faaliyetleri ve Çarşamba'da faaliyet gösteren firmalar hakkında kendilerine sorulan soruları cevapladı. ÇTB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selim Yılmaz'ın da Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, Borsa üyesi Özyılmaz Fındık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin de yer aldığı fuarda, Borsa ve Özyılmaz Fındık arasında sağlanan koordinasyon ile öğrenci ve mezunların kariyer planlanması oluşturmalarına katkı sağlamak amacıyla Borsa tarafından öğrencilerin firmaya başvuruları yönlendirildi.

Fuarda Çarşamba, Bafra ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası'nın standlarını ziyaret eden Çarşamba TB meclisi, Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sefa Kocabaş ile bir araya gelerek Oda ve Borsa üyelerini ziyaret etti.

Fuarda stant açan firmaları ziyaret eden Meclis Başkanı Hacı Toraman, Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nın Karadeniz Bölgesi için çok önemli olduğunu belirtti. Toraman, "Öğrencilerimiz ve mezunlarımız birçok iş imkanı bulabileceği firmalar ile bir araya geldi. Bu bölgemizi geliştirmeye, firmalarımızın kaliteli personel bulmasına ve istihdama yönelik atılmış önemli bir adımdır" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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