Çarşı Melikgazi kapılarını açtı

Türkiye'de ilk defa gıda üzerine bir alışveriş merkezini hayata geçiren Melikgazi Belediyesi, Kızılırmak Caddesi üzerinde bulunan 'Çarşı Melikgazi', düzenlenen basın toplantısı sonrası kapılarını vatandaşlara açtı.

Kentin yeni cazibe merkezi olan Çarşı Melikgazi ile Kayseri'nin sembol bir eseri kazandığını vurgulayan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, basın mensuplarına brifing vererek, çarşıyı gezdirdi. Başkan Palancıoğlu, haftanın 7 günü saat 10.00 ve 22.00 arasında hizmet verecek olan Çarşı Melikgazi'de et, balık, şarküteri, süt ürünleri, meyve sebze ve yöresel ürünler gibi birçok ürünün satışının yapılacağını belirterek şunları söyledi;

"27 Nisan 2026, Melikgazi'miz için önemli bir tarih. 3,5 yıl önce temelini attığımız, büyük uğraş verdiğimiz güzel bir hayalimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu resmi bir açılış değil. İleri bir tarihte Ankara'dan ve Kayseri'den protokolün katılımı ile görkemli güzel bir açılışı hep birlikte yapacağız. Bu projenin temel amacı Kayseri'nin gıda ürünlerini ve özellikle yerel firmalarını öne çıkarmak, Kayseri'yi tanıtma. Erciyes gibi, Kaleiçi gibi, Kapalı Çarşı gibi Kayseri'ye, Melikgazi'ye yeni bir ziyaret mekanı, yeni bir şehir aksesuarını kazandırıyoruz. Kayseri'ye gelen ziyaretçiler bundan sonra buraya da gelecek ve alışveriş yapacaklar. Burada nitelikli zaman geçirecekler. İspanya, İrlanda, Budapeşte gibi birçok yerde balık pazarı, et pazarı, meyve sebze pazarı gibi birçok pazar var. Burası başından sonuna kadar uğraştığım kendi kültürümüzü yansıttığımız güzel bir proje oldu. 7 bin metrekare alanda hayata geçirdiğimiz Çarşı Melikgazi'de 50'nin üzerinde firma yer alıyor. Kayseri'nin ve ülkemizin yerel markaları burada yer alıyor. Kırmızı ve beyaz et, sakatat, balık gibi birçok ürün hijyenik ve nitelikli bir şekilde burada yer alacak. Ayrıca süt ürünleri, şarküteri, kahve, kuruyemiş, şekerleme ürünlerinin yanında çiçekçi de var. Çarşının üst katında yeme içme bölümlerimiz de var. Esnafımız belli ürünleri belli saatlerde indirimle satacaklar. Resmi açılışla beraber açılışını yapacağımız Kayseri'nin yerel mutfağının yer alacağı Sofra Melikgazi adında bir restoranımız var. Bir de 'Mekan Melikgazi' adı altında bir kafeteryamız olacak. ATM'ler, fatura ödeme noktaları, otoparkımız, elektrikli şarj istasyonu gibi birçok hizmet burada düşünüldü. Çarşı'mızda yaz aylarında hayır panayırı, yerli malı haftası gibi birçok etkinliğimiz olacak. Burası saat 10.00 ve 22.00 arasında, 7 gün boyunca hizmet verecek."

"Çarşı Melikgazi, Türkiye'nin ilk gıda alışveriş merkezi olacak"

"Burası Türkiye'nin ilk Gıda Alışveriş Merkezi olacak." diyen Başkan Palancıoğlu konuşmasını; "Bu çok önemli. Çünkü dünyada benzer örnekler var. Ama Türkiye'de ve Kayseri'mizde yoktu. Buranın resmi açılışından sonra birçok ilde birçok belediyeye örnek olacağını düşünüyorum. Bizim burada başarımız yapmak isteyenlere de rehberlik edecektir. Çarşı Melikgazi inşallah Kayseri'ye sembol bir eser olarak hizmet verecek. Burada farklı bir uygulamayı başlatıyoruz. Her Cuma sabahı bir hatim ile Çarşı'mızı hizmete açacağız. Bu İstanbul Kapalı Çarşı'da hala yaşatılan bir gelenek. Biz de burada bu geleneği yaşatacağız. Çarşı'nın hayata geçmesinde emeği geçen mesai arkadaşlarıma, ilgili kurumlara ve tüm firmalarımıza teşekkür ederim. Çarşı'mız Kayseri'mize ve Melikgazi'mize hayırlı ve uğurlu olsun." şeklinde sürdürdü. Yapılan duaların ardından Çarşı Melikgazi vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlar ise projeyi çok beğendiklerini söyleyerek, Başkan Palancıoğlu'na bu güzel eser için teşekkür etti. - KAYSERİ