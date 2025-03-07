Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika
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Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Castorone Gemisi İstanbul Boğazı\'ndan Geçti

Doğal gaz borularını döşeyen Castorone isimli gemi, Boğaz'dan geçti, havadan görüntülendi.

07.03.2025 15:55
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Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. O anlar havadan görüntülendi.

Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğal gazı karaya ulaştıracak olan boruları döşeyen 'Castorone' isimli gemi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Karadeniz'den gelen gemi boğazı geçerek Akdeniz'de gitmesi planlanıyor. Geminin boğazdan geçtiği o anlar ise havadan görüntülendi.

Gemi'nin geçişine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı; 4 römorkörün ve acil müdahale gemisi "Nene Hatun" eşlik etti. İstanbul Boğazı'ndan geçen gemi, 325 metre uzunluğunda ve 39 metre genişliğinde. 102 bin 32 groston ağırlığına sahip olan geminin geçişi sırasında Sahil Güvenlik botları da geminin çevresinde hazır bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Castorone Gemisi İstanbul Boğazı'ndan Geçti - Son Dakika

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