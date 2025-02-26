Çaybaşı Deresi Kameralarla Korunacak - Son Dakika
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Yerel

Çaybaşı Deresi Kameralarla Korunacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çaybaşı Deresi'ni çevre kirliliği ve izinsiz müdahalelerden korumak için 45 güvenlik kamerası yerleştirecek. Temizlik çalışmaları düzenli olarak yürütülecek, vatandaşların doğaya duyarlı olması çağrısında bulunuldu.

26.02.2025 19:16
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Tarihi Çaybaşı Deresi kameralarla korunacak

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin simge noktalarından biri olan Çaybaşı Deresi'nde aylık temizlik çalışmasını gerçekleştirdi. Tarihi dokuları korumak için kolları sıvayan ekipler, bölgeyi koruma altına almak, çöplerin atılmasını engellemek, çevre kirliliği ve izinsiz müdahaleler gibi olumsuz durumların önüne geçmek için Çaybaşı Deresi'ni güvenlik kameraları ile 7/24 izleyecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek'in de yakından takip ettiği, tarihi dokuların ve asırlık ağaçların yer aldığı Çaybaşı Deresi'nde aylık temizlik çalışması gerçekleştirildi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, el işçiliği ile derenin açık kesimindeki çöpleri toplayarak düzenli bakımını yaptı. Yürütülen çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu ve MASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necip Kurtarıcı da yerinde inceledi.

"Kabahatler Kanunu'na göre ceza keseceğiz"

Temizlik sırasında, vatandaşların daha duyarlı olması yönünde çağrıda bulunan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz ile birlikte her ay düzenli bir şekilde Çaybaşı Deresi'nin temizliğini gerçekleştiriyoruz. Burada üzüldüğümüz tek nokta insanlarımızın doğaya yeteri kadar duyarlı olmaması. Ne yazık ki insanlar derenin içine çöp atmaktan imtina etmiyor. Daha duyarlı olunmasını bekliyoruz. Başkanımız ile birlikte, Çaybaşı Deresi'ne 45 adet kamera yerleştirmek üzere, bir karar aldık. Bu çalışmayı da en yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bu kameralar sayesinde çöp atan vatandaşlarımıza Kabahatler Kanunu'na göre ceza keseceğiz. Umarım insanlar artık yüz yıllardır akan Çaybaşı Deresi'nin ne kadar önemli bir yer olduğunu anlar ve bundan sonraki süreçte de çöp atmazlar. Bütün beklentimiz bu. Bunun sonrasında da güzel ve temiz bir Manisa'yı inşa ederiz diye umuyoruz" dedi.

"Turistler pırıl pırıl bir mekan görecek"

Kent Estetiği Dairesi Başkanı Emine Müge Kuğu, "Çaybaşı Deresi şehrimiz için önemli bir yer. Bu nedenle herkesin koruması gerekiyor. Her geldiğimizde deremizi daha temiz bulacağımızı zannederken atıklar her geçen gün artarak devam ediyor. Bu nedenle de kamera sistemi kurma konusunda bir karar aldık. Bundan sonra da köprülerimizin bakımları yapılıp, işgaliyeler ile ilgili de daha düzgün malzemelerin kullanılmasını sağlayacağız. İlimize gelen turistlerimizin daha temiz ve pırıl pırıl bir mekanı görmesini sağlayacağız" dedi.

"Deremize evimize sahip çıktığımız gibi sahip çıkalım"

Tunca Mahalle Muhtarı Suna Marangoz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek ve ekibine, göstermiş olduğu hassasiyetten ötürü çok teşekkür ediyorum. Deremiz biliyorsunuz mitolojiden kalma. Bu anlamda temizlik çalışmaları her ay olmaya başladı. Deremizin korunması için el birliği ile çalışıyoruz. Yakın bir zamanda da kamera sistemi kurularak deremizin korunmasında büyük bir etkisi olacak. Mahalle sakinlerimizin de çok hassas olması gerekiyor. Bu dere sadece bizim değil gelecek nesillerimize kalacak tarihi ve kültürel miras. Bu anlamda biraz daha dikkatli olalım. Deremize çöp atmayalım. Deremizin temizliği için birçok ekip sabahın erken saatlerinde her ay dereye inerek sizin çöplerinizi toplamak zorunda değil. Bugün yapılan temizlikte yine birçok çöp çıktı. Lütfen sizlerden ricam deremize evimize sahip çıktığımız gibi sahip çıkalım" diye konuştu.

"Halkımız duyarlı davranmıyor"

Mahalle sakinlerinden Enver Taşkın, "Mahalle sakinleri olarak derelere çöp atanları sürekli uyarıyoruz. Ama gelin görün ki yine çöp atıyorlar. Görüyoruz ekipler temizleyip pırıl pırıl yapıyor. Çok memnun kalıyoruz keşke hep böyle temiz kalsa ama halkımız bu konuda duyarlı davranmıyor" derken, mahalle esnaflarından Faruk Orhan ise, "Deremiz çok güzel temizlendi. Her ay da temizlik çalışması yapılmasından memnunuz. Keşke vatandaşlarımız duyarlı olsa. Bugün temizlenen yer, yarın kirleniyor. Vatandaşlarımızın dikkat etmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çaybaşı Deresi Kameralarla Korunacak - Son Dakika

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