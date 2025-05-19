Çaycuma\'da 19 Mayıs coşkusu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Derviş Özhan, Cumhuriyet Savcısı Murat Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya'nın yanı sıra AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kemal Baştürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Sebahattin Durmuşoğlu, Siyasi Partilerin Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, bir dirilişin simgesi olduğunu vurguladı. Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldik. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığı ve milli mücadelenin ilk adımını attığı gündür. 19 Mayıs, yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda umut, inanç ve dirilişin simgesidir. Atatürk, bu önemli günü en büyük umudu olan siz gençlere emanet etmiştir. Sizler bu milletin geleceği, yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve öğretmenlerisiniz. Bu mirası anlamak, korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bu ruhu her 19 Mayıs'ta yeniden yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından 19 Mayıs temalı şiirler okundu. Program, taekwondo gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisiyle devam etti. Katılımcılar, gençlerin sergilediği performansları büyük beğeniyle izledi. Öte yandan ödül programında ise Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonu Elif Oral'a ödülünü Kaymakam Adem Kaya takdim etti. Okul Sporları Taekwondo Türkiye üçüncüsü olan Esma Üstünkul'da ödülünü Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın elinden aldı.

Tören, Atatürk'ün gençliğe olan güveninin ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması adına güçlü bir mesaj verdi. - ZONGULDAK