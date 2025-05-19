Çaycuma'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da 19 Mayıs coşkusu

Çaycuma\'da 19 Mayıs coşkusu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı.

19.05.2025 13:14  Güncelleme: 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü, düzenlenen törenle büyük bir coşku ve gurur içinde kutlandı.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene; Çaycuma Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, İlçe Jandarma Komutanı Vekili Üsteğmen Derviş Özhan, Cumhuriyet Savcısı Murat Tabak, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya'nın yanı sıra AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Saadet Partisi İlçe Başkanı Engin Zeren, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Kemal Baştürk, İYİ Parti İlçe Başkanı Sebahattin Durmuşoğlu, Siyasi Partilerin Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları, İl Genel Meclis üyeleri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Gençlik ve Spor Müdürü Şendoğan Kaya, 19 Mayıs'ın yalnızca bir tarih değil, bir dirilişin simgesi olduğunu vurguladı. Kaya, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Mayıs 1919'un 106. yıl dönümünü kutlamak için bir araya geldik. Bu anlamlı gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak kurtuluş meşalesini yaktığı ve milli mücadelenin ilk adımını attığı gündür. 19 Mayıs, yalnızca bir başlangıç değil, aynı zamanda umut, inanç ve dirilişin simgesidir. Atatürk, bu önemli günü en büyük umudu olan siz gençlere emanet etmiştir. Sizler bu milletin geleceği, yarının liderleri, bilim insanları, sanatçıları ve öğretmenlerisiniz. Bu mirası anlamak, korumak ve geliştirmek hepimizin görevidir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bu ruhu her 19 Mayıs'ta yeniden yaşatacağımıza söz veriyoruz."

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından 19 Mayıs temalı şiirler okundu. Program, taekwondo gösterisi, halk oyunları ve müzik dinletisiyle devam etti. Katılımcılar, gençlerin sergilediği performansları büyük beğeniyle izledi. Öte yandan ödül programında ise Minikler Taekwondo Türkiye Şampiyonu Elif Oral'a ödülünü Kaymakam Adem Kaya takdim etti. Okul Sporları Taekwondo Türkiye üçüncüsü olan Esma Üstünkul'da ödülünü Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın elinden aldı.

Tören, Atatürk'ün gençliğe olan güveninin ve Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması adına güçlü bir mesaj verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, zonguldak, 19 Mayıs, Politika, Gençlik, Çaycuma, Yerel, Tören, Spor, Sp, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Talisca 3. rap albümünü yayınladı Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

14:21
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
20 milyon liralık lüks otomobil alev alev yanarak küle döndü
14:01
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
Putin-Trump görüşmesinin saati belli oldu
13:22
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral’dan AK Partili rektöre sert sözler
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan AK Partili rektöre sert sözler
12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
11:46
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
Akaryakıt istasyonundaki yumruklu saldırının ardından eski sevgili çıktı
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
20:41
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
20:20
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
20:09
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
20:03
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 15:10:08. #7.12#
SON DAKİKA: Çaycuma'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.