Çaycuma'da Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın Eşi Belgin Kantarcı Toprağa Verildi

14.09.2025 19:27  Güncelleme: 19:33
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın eşi Belgin Kantarcı, cenaze töreninin ardından defnedildi. 69 yaşında vefat eden Kantarcı'nın cenazesine birçok siyasi ve yerel temsilci katıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde hayatını kaybeden belediye başkanının eşi Belgin Kantarcı toprağa verildi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın eşi Belgin Kantarcı, iki ay önce Bodrum'da geçirdiği böbrek ameliyatının ardından yoğun bakıma alındı. Kantarcı, daha sonra ileri tedavi için Ankara'ya sevk edildi. Belgin Kantarcı, tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 69 yaşında hayatını kaybetti. Kantarcı için ilçede cenaze töreni düzenlendi. Kantarcı'nın cenazesi, Ahşap Çay Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çaycuma Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve eşi Güney Hacıbektaşoğlu, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Cenazeye katılanlar, Bülent Kantarcı ve ailesine taziyelerini sunarak acısını paylaştı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

