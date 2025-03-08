Çaycuma\'da \'El Emeği Sokağı\' Açıldı

Çaycuma Kent Konseyi tarafından geçtiğimiz aylarda Kent Konseyi Çalışma Grubu önderliğinde proje olarak sunulan 'El emeği sokağı' hizmete girdi.

İlçenin Çay Mahallesi Askerlik Şubesi yanında Çaycuma Belediyesi ÇAY-BEL tarafından kurulan; tasarımı ahşap olarak yapılıp üretilen ve kadınlara yönelik yapılan 'El emeği sokağı' protokolün ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Düzenlenen açılışa; Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP eski Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler ile yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Şenol Cin, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı, Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleymal Baysal ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Çaycuma Kent Konseyi'nin projesi olan 'El emeği sokağının açılışı öncesinde Çaycuma Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı yaptığı konuşmasında;"8 Mart 2022 tarihinde Arasta Çarşısı'nda başlayan yolculuğumuz 7 Mart 2025'de 'El Emeği Sokağı'na dönüştü. Birlik ve beraberlik içinde çalışma grubumuz var. Daha da büyüyeceğimize inancım tam. Bu yolda yanımızda olan Bülent başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kapısı hep açık ve yanımızdaydı. Çaycuma geliştikçe kadınlarımızın da kendi özgüvenleri Çaycuma'ya renk kattık. Yaptığımız work shoplarla da evden oturan arkadaşlarımıza ışık olmaya çalıştık. İsterlerse her kadının aile bütçesine katkı sağlayacağını gösterdik. Bu süreçte hep desteğini aldığımız Kent Konseyi Başkanımız İsmail İnam'a çok teşekkür ediyorum. Bize inandı ve desteğiyle her zaman yanımızda oldu. Bir teşekkürüm de ilk günden beri yanımda olan zorlu süreçlerde bıkmadan, isteklerini usanmadan dile getiren Gülşen Yeğiner arkadaşıma, kadın isterse dünyaya güzelleştirir. Bizde Çaycuma'ya renk katabiliyorsak ne mutlu bize. Hepinize bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın konuşmalarının ardından protokol eşliğinde 'El emeği Sokağı'nın açılış kurdelesi kesilerek, kadınların ürettikleri el emekleri görücüye çıktı. - ZONGULDAK