Çaycuma'da 'El Emeği Sokağı' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da 'El Emeği Sokağı' Açıldı

Çaycuma\'da \'El Emeği Sokağı\' Açıldı

Çaycuma Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen 'El Emeği Sokağı', kadınların el emeği ürünlerinin sergileneceği bir alan olarak hizmete girdi. Açılış törenine çeşitli siyasi ve yerel yetkililer katıldı.

08.03.2025 15:11  Güncelleme: 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çaycuma Kent Konseyi tarafından geçtiğimiz aylarda Kent Konseyi Çalışma Grubu önderliğinde proje olarak sunulan 'El emeği sokağı' hizmete girdi.

İlçenin Çay Mahallesi Askerlik Şubesi yanında Çaycuma Belediyesi ÇAY-BEL tarafından kurulan; tasarımı ahşap olarak yapılıp üretilen ve kadınlara yönelik yapılan 'El emeği sokağı' protokolün ve davetlilerin katılımıyla açıldı.

Düzenlenen açılışa; Çaycuma İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, CHP eski Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, CHP İlçe Başkanı Fahri Diler ile yönetim kurulu üyeleri, MHP İlçe Başkanı Mustafa Kaplan, Gelecek Partisi Zonguldak İl Başkanı Şenol Cin, Çaycuma Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Semra Çakır, Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı, Çaycuma Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, Esnaf Odası Başkanı Hayri Kandemir, Şoförler Odası Başkanı Barbaros Uçar, Muhtarlar Derneği Başkanı Süleymal Baysal ile çok sayıda kalabalık topluluk katıldı.

Çaycuma Kent Konseyi'nin projesi olan 'El emeği sokağının açılışı öncesinde Çaycuma Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu Başkanı Ayla Kalaycı yaptığı konuşmasında;"8 Mart 2022 tarihinde Arasta Çarşısı'nda başlayan yolculuğumuz 7 Mart 2025'de 'El Emeği Sokağı'na dönüştü. Birlik ve beraberlik içinde çalışma grubumuz var. Daha da büyüyeceğimize inancım tam. Bu yolda yanımızda olan Bülent başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Kapısı hep açık ve yanımızdaydı. Çaycuma geliştikçe kadınlarımızın da kendi özgüvenleri Çaycuma'ya renk kattık. Yaptığımız work shoplarla da evden oturan arkadaşlarımıza ışık olmaya çalıştık. İsterlerse her kadının aile bütçesine katkı sağlayacağını gösterdik. Bu süreçte hep desteğini aldığımız Kent Konseyi Başkanımız İsmail İnam'a çok teşekkür ediyorum. Bize inandı ve desteğiyle her zaman yanımızda oldu. Bir teşekkürüm de ilk günden beri yanımda olan zorlu süreçlerde bıkmadan, isteklerini usanmadan dile getiren Gülşen Yeğiner arkadaşıma, kadın isterse dünyaya güzelleştirir. Bizde Çaycuma'ya renk katabiliyorsak ne mutlu bize. Hepinize bu anlamlı günde yanımızda olduğunuz için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kent Konseyi Başkanı İsmail İnam ve Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın konuşmalarının ardından protokol eşliğinde 'El emeği Sokağı'nın açılış kurdelesi kesilerek, kadınların ürettikleri el emekleri görücüye çıktı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kent Konseyi, zonguldak, Çaycuma, Ekonomi, Kadın, Yerel, Yaşam, Çay, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da 'El Emeği Sokağı' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

22:17 Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü Kürt aktivist Zeynep Alkış skandal pankarta ateş püskürdü
21:50 Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya’dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak Avrupa alarma geçti, ilk hamle Polonya'dan geldi: Tüm erkekler askere alınacak
21:45 AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma AK Partili isme yönelik sözleriyle tepki çekmişti: Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekiline soruşturma
21:12 Adnan Oktar’a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı Adnan Oktar'a köfte ekmek siparişi getiren binbaşı görevden alındı
17:25 Ece Gürel’e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı Ece Gürel'e cadılık eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen gözaltına alındı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2025 23:21:03. #7.12#
SON DAKİKA: Çaycuma'da 'El Emeği Sokağı' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.