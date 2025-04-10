Çaycuma\'da Polis Haftası törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık onurlu geçmişine dikkat çekerek, teşkilatın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, vatandaş odaklı ve şeffaf bir anlayışla görev yaptığını belirtti.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık onurlu geçmişine dikkat çekerek, teşkilatın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, vatandaş odaklı ve şeffaf bir anlayışla görev yaptığını belirtti.

Konuşmasında teşkilatın fedakarlık ve disiplin anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Duman; "Bugün tarihi şan, şeref ve başarı dolu Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu ve sevincini yaşamaktayız. Bu özel günümüzü bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım.

Teşkilatımız, 180 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Türk Polisi, çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, mesai kavramı gözetmeksizin canları pahasına en iyi ve en verimli şekilde bu kutsal görevi yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında, sivil katılım, şeffaflık, denetime açıklık, hesap verebilirlik gibi evrensel değerlere son derece önem vermekteyiz. Asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, terörle mücadeleden trafik hizmetlerine kadar bütün alanlarda vatandaş memnuniyeti ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktayız.

Bugün kendisine güvenilen ve başvurulan polisimiz tutum ve davranışıyla büyük bir takdir toplamaktadır. Türk polisi başarılı ve özverili çalışmaları, fedakarlıkları ile milletimizin sevgisini en üst seviyede kazanmanın haklı onurunu yaşamaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün "Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" direktifi doğrultusunda, toplumun huzuru, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma görevimizi azimle sürdürmekteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirirken, Vatan ve Millet uğruna canlarını veren, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz, Bu duygu ve düşüncelerle, tüm değerli konuklarımıza tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK