Çaycuma'da Polis Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çaycuma'da Polis Haftası törenlerle kutlandı

Çaycuma\'da Polis Haftası törenlerle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

10.04.2025 13:31  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık onurlu geçmişine dikkat çekerek, teşkilatın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, vatandaş odaklı ve şeffaf bir anlayışla görev yaptığını belirtti.

Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, İlçe Kaymakamı Adem Kaya, Çaycuma Belediye Başkan Vekili Sezai Bilici, Cumhuriyet Başsavcısı Doğukan Orhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ve çok sayıda emniyet mensubu katıldı.

Törende, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Duman, Türk Polis Teşkilatı'nın 180 yıllık onurlu geçmişine dikkat çekerek, teşkilatın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde, vatandaş odaklı ve şeffaf bir anlayışla görev yaptığını belirtti.

Konuşmasında teşkilatın fedakarlık ve disiplin anlayışıyla görev yaptığını vurgulayan Duman; "Bugün tarihi şan, şeref ve başarı dolu Türk Polis Teşkilatının 180. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın mutluluğu ve sevincini yaşamaktayız. Bu özel günümüzü bizlerle paylaşan tüm konuklarımıza hoş geldiniz der, saygılarımı sunarım.

Teşkilatımız, 180 yıl önce 10 Nisan 1845 tarihinde kurulmuştur. Türk Polisi, çağın teknolojisini kullanarak, sürekli kendini yenileyip geliştirerek, hukuk kuralları içinde, mesai kavramı gözetmeksizin canları pahasına en iyi ve en verimli şekilde bu kutsal görevi yerine getirmeye devam etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin sağlanmasında, sivil katılım, şeffaflık, denetime açıklık, hesap verebilirlik gibi evrensel değerlere son derece önem vermekteyiz. Asayiş hizmetlerinden kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye, terörle mücadeleden trafik hizmetlerine kadar bütün alanlarda vatandaş memnuniyeti ve vatandaş odaklı hizmeti esas almaktayız.

Bugün kendisine güvenilen ve başvurulan polisimiz tutum ve davranışıyla büyük bir takdir toplamaktadır. Türk polisi başarılı ve özverili çalışmaları, fedakarlıkları ile milletimizin sevgisini en üst seviyede kazanmanın haklı onurunu yaşamaktadır. Ulu Önder Atatürk'ün "Polis bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır" direktifi doğrultusunda, toplumun huzuru, anayasal hak ve hürriyetlerin koruyucusu olma görevimizi azimle sürdürmekteyiz. Ülkemizin huzur ve güvenliği için görevlerini yerine getirirken, Vatan ve Millet uğruna canlarını veren, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ise minnetle anıyoruz, Bu duygu ve düşüncelerle, tüm değerli konuklarımıza tekrar teşekkür eder, saygılar sunarım" şeklinde konuştu.

Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Polis Haftası, zonguldak, Güvenlik, Çaycuma, Yerel, Tören, Polis, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çaycuma'da Polis Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
1 haftada 4 kez yendiler Galatasaray’dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor
Görüşmeler başladı Fenerbahçe, Kostic’in bonservisini alacak Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alacak
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
Galatasaray’a kaybetti Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı
Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler

13:13 Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
12:03 ’’Suriye’de çatışmasızlık’’ için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas ''Suriye'de çatışmasızlık'' için Türkiye ile İsrail arasında ilk temas
10:49 Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı Ahmet Minguzzi davasının ilk duruşması başladı
10:46 Trump’ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti Savaş kızışacak, rest çektiler Trump'ın yeni vergi kararında Çin el yükseltti! Savaş kızışacak, rest çektiler
10:33 Uzman çavuş, kendisine “yan bakan“ genci böyle öldürdü Uzman çavuş, kendisine "yan bakan" genci böyle öldürdü
19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
18:54 Galatasaray’a kaybetti Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı Galatasaray'a kaybetti! Fenerbahçe Medicana, başantrenör Marco Fenoglio ve ekibiyle yollarını ayırdı
18:45 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı 5 gün önce nişanlanan şehidin son görüntüleri ortaya çıktı
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
18:39 Görüşmeler başladı Fenerbahçe, Kostic’in bonservisini alacak Görüşmeler başladı! Fenerbahçe, Kostic'in bonservisini alacak
17:59 Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor Gümrük vergisi savaşları Bitcoin için yükseliş sinyali veriyor
17:41 İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat hakkında ev hapsi kararı
17:37 1 haftada 4 kez yendiler Galatasaray’dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı 1 haftada 4 kez yendiler! Galatasaray'dan Fenerbahçelilerin uykularını kaçıracak derbi performansı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2025 14:02:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çaycuma'da Polis Haftası törenlerle kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement