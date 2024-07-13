ÇAYKUR'un özelleştirilmesine karşı tepki - Son Dakika
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Yerel

ÇAYKUR'un özelleştirilmesine karşı tepki

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CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) özelleştirileceği iddialarına tepki göstererek, Çaykur'un özelleştirilmesine neden olacak bir çalışmaya izin vermeyeceklerini belirtti. Ayrıca, çay fiyatlarına yapılan zam taleplerini de tekrarladı.

13.07.2024 09:56
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GENÇAĞA KARAFAZLI

(RİZE) - Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) özelleştirileceği iddialarının gündeme gelmesiyle ilgili CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, " Çaykur'un yeni bir şirketleşme modeliyle, yani Türk Hava Yolları modeli tarzında bir kapsama getirerek özelleştirme ile ilgili bir çalışmaların yapılacağı duyumlarını alıyoruz. Buradan da bir kez daha söylüyoruz, hiç kimse Çaykur'un özelleştirilmesine neden olacak bir çalışmaya giremez. Biz Çaykur'u kimseye yedirtmeyiz" dedi.

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz partisinin il binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. ÇAYKUR'un özelleştirileceği iddialarına tepki gösteren Deniz, aynı zamanda çay fiyatlarına da zam yapılması taleplerini tekrarladı.

"Biz Çaykur'u kimseye yedirtmeyiz"

Çaykur'un Türk Hava Yolları modelinde bir kapsama alınıp, özelletirileceği iddialarının kendisine sorulması üzerine duyumlar aldıklarını kaydeden Deniz, "Son günlerde Çaykur'la ilgili olarak kamuoyuna yapılan açıklamalar da var. Çaykur'un yeni bir şirketleşme modeliyle, yani Türk Hava Yolları modeli tarzında bir kapsama getirerek özelleştirme ile ilgili bir çalışmaların yapılacağı duyumlarını alıyoruz. Daha önce de söylemiştik, buradan da bir kez daha söylüyoruz, hiç kimse Çaykur'un özelleştirilmesine neden olacak bir çalışmaya giremez. Böyle bir çalışmaya girmek isteyenleri de buradan uyarıyoruz. Bu konuda daha önce direnmiştik, mücadele etmiştik; bundan sonra yapacağımız olan mücadelede aynı sertlikte ve aynı kararlılıkta olacaktır. Biz Çaykur'u kimseye yedirtmeyiz" diye konuştu.

"Eğer kuru çaya bu kadar zam yapıldıysa, yaş çaya da aynı şekilde zam yapılması gerekiyor"

Kuru çaya yapılan zammı eleştiren Saltuk Deniz, "Bu son iki yıldan beri yapılan bir olay yaş çaya diyelim ki bir zam yapılmışsa, kuru çaya yüzde 133 zam yapılmaktadır. Elbette ki kuru çayın zam yapılması konusunda bir denge fiyat dengesi oluşturması konusunda çok fazla bir şey söylemiyoruz, ama yaş çay üreticisine olan zammı da yapacaksınız. Yani çaya siz kuru çayı bir yılda yüzde 133 zam yaparken, çay üreticisine yüzde 54,5 zam yapılması kabul edilemez. Kuru çaya bu kadar zam yapıldıysa, yaş çaya da aynı şekilde zam yapılması gerekiyor" dedi.

Yaş çay alım fiyatının en az 25 liraya yükseltilmesi gerektiğini ve çay üreticisinin desteklenmesi gerektiğini ifade eden Deniz, "Destekleme bedellerinin de hızlı bir şekilde, bir seneye beklenilmeden dönem sonlarında, sezon sonlarında ödenmesi gerekiyor ki çay üreticisi ancak kendi geçimini sağlayabilsin. Eğer siz çay üreticinin geçimini sağlıyorsanız, biz vatandaşlarımıza geleceğe güvenle bakacağımız, huzur dolu bir Türkiye, güven dolu bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz diyoruz; insanların da gelirlerini arttıracaksınız" ifadesinii kullandı.

ÇAYKUR\'un özelleştirilmesine karşı tepki
Kaynak: ANKA

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