Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi Toprağa Verildi

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Hayatını kaybeden eski Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası iş adamı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi, Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eski Beşiktaş Jimnastik Külübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası iş adamı Çebi Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Kaptan Çebi (88) hayatını kaybetmişti. Çebi için Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazede çocukları Ahmet Nur Çebi, Tayfun Çebi ve Arzu Efe taziyeleri kabul etti. Cenazeye eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP'li siyasetçi Akif Hamza Çebi, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktör Şenol Güneş, iş adamları, futbol dünyasından isimler ve binlerce seveni katıldı.

Yaşar Kaptan Çebi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL