Çekmeköy\'de Arama Kurtarma Köpekleri Semineri Düzenlendi

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Çekmeköy'de düzenlenecek Arama Kurtarma Köpekleri Dünya Şampiyonası öncesi Çekmeköy Belediyesi, Uluslararası Kinoloji Federasyonu ve Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu işbirliğinde "FCI Arama Kurtarma Köpekleri: Hakem Semineri" düzenlendi. Türkiye dahil 5 ülkenin yüz yüze 35 ülkenin de çevrimiçi olarak katıldığı seminerde, 2025 yılından itibaren hayata geçecek arama kurtarma köpekleri sınav regülasyonları hakkında uzmanlar, hakem ve eğitmenlere bilgilendirme yaptılar.

2025 yılında Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek Dünya Arama Kurtarma Köpekleri şampiyonası öncesi "FCI Arama Kurtarma Köpekleri: Hakem Semineri" Crea Center Çekmeköy Yerleşkesi'nde düzenlendi. Romanya, Avusturya, Finlandiya ve Almanya'dan hakem ve arama kurtarma eğitmenlerinin yüz yüze katıldığı seminere 35 ülkeden hakem ve eğitmende çevrimiçi olarak katıldı. Türkiye'den de kamu kurum ve kuruluşları ile STK'lardan 14 arama kurtarma köpeği eğitmenin katıldığı seminerde IRO Hakemi Charlotte Kranz ve FCI Arama Kurtarma Köpekleri Komisyonu Başkanı Liviu Lonescu 2025 yılından itibaren hayata geçecek arama kurtarma köpekleri sınav regülasyonları konusunda bilgilendirmeler yaptı. Ömerli Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nde de sınavda yapılan değişiklikler uygulamalı olarak gösterildi. Programa, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Seyfettin Yıldırım ve Halil İbrahim Kılıç'ta katılım sağladı.

2025 yılında Çekmeköy'de 2 şampiyona düzenlenecek

Doğal afetlerde birçok cankurtaran arama kurtarma köpeklerinin sayısının arttırılmasına büyük katkı sağlayacak 2 uluslararası şampiyona 2025 yılında Çekmeköy Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Mart ayında "Uluslararası Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası", haziran ayında ise "Arama Kurtarma Köpekleri Dünya Şampiyonası'nda" onlarca ülkeden eğitmen, köpekleri ile arama kurtarma uygunluk ve yeterlilik belgesi almak için çeşitli kategorilerde yarışacak.

IRO Hakemi Charlotte Kranz, "Bu ilgi için çok teşekkür ederim. İstanbul'da çok güzel karşılandık. Konumuzla ilgili yaptığımız çalışmalar kapsamında 2 gün boyunca çok keyifli ve verimli bir zaman geçirdik. Belediye başkanımıza ve bize destek veren ekiplerine de ayrıca çok teşekkür ederiz" dedi.

"Türkiye gibi bölgelerde arama kurtarma köpeklerinin sayılarının arttırılması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması son derece önemli"

FCI Arama Kurtarma Köpekleri Komisyonu Başkanı Liviu Lonescu, "Çekmeköy Belediyesine ve Başkanı Orhan Çerkez'e, 2025 dünya şampiyonası kapsamında yapmış olduğumuz bu etkinliğe desteklerinden dolayı çok çok teşekkür ederim. Arama kurtarma köpekleri bir lüks değildir bir ihtiyaçtır, bir mecburiyettir o yüzden de bu çalışmaları burada yapabildiğimiz için çok teşekkür ederiz. Arama kurtarmayı bir spor olarak da görebilirsiniz ama sporun çok daha ötesinde bir ihtiyaçtır. Özelliklede Türkiye gibi bölgelerde arama kurtarma köpeklerinin sayılarının arttırılması ve bununla ilgili çalışmaların yapılması son derece önemli. Ümidimiz ve dileğimiz Haziran 2025'te gerçekleştireceğimiz dünya şampiyonasından sonrada yapılacak olan çalışmaların devam etmesi" dedi.

"Türkiye'yi bu konuda söz sahibi yapmak istiyoruz"

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Göktan Eker, "2025 Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Şampiyonası İstanbul'da Çekmeköy'de yapılacak. Bugün burada bulunduğumuz sahada da itaat ve çeviklik eğitimi olacak. Buraya 250 metre uzaklıkta ormanda kayıp arama bölümü, yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıkta da enkaz bölümü olacak. 6 Şubat Depremi'nden sonra kendimize gelmemiz gerektiğini düşündüğümüz için dünya şampiyonası Türkiye'ye getirmek, ulusal bir farkındalık oluşturmak ve arama kurtarma köpeği sayımızı arttırmak istedik. Bu bağlamda Çekmeköy Belediye Başkanımız Orhan Çerkez destek sağladı. Bu organizasyonu yapabilmemiz için bize çok büyük bir destek verdi. Dünyada ki arama kurtarma hakemlerinin eğitimlerini de bugün burada yaptık. Hakemlerimizin eğitimi tamamlandı. Eğitime çevrimiçi ve yüz yüze onlarca ülkeden hakemler katıldı. Bu bilgiler bizim için çok önemli. Getirdiğimiz değerli hakemler ve eğitmenler ile arama kurtarma köpekleri konusunda ki bilgimizi, birikimimizi, deneyimimizi arttırmak ve Türkiye'yi bu konuda söz sahibi yapmak istiyoruz" dedi. - İSTANBUL