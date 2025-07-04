Cemal Kılcı'nın Değerli Anısı - Son Dakika
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Cemal Kılcı'nın Değerli Anısı

Cemal Kılcı\'nın Değerli Anısı
04.07.2025 14:44
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Cemal Kılcı, Muhsin Yazıcıoğlu'na diktiği gömleği 16 yıldır saklıyor ve anı olarak muhafaza ediyor.

Sivas'ta terzilik yapan Cemal Kılcı, helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden BBP'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na hediye etmek için özel olarak diktiği ancak teslim edemediği gömleğe 16 yıldır gözü gibi bakıyor.

Sivas merkezdeki Sirer pasajında terzilik yapan Cemal Kılcı, 2009 yılında hastasıyla yakından ilgilendiği için Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'na hediye etmek için özel bir gömlek dikti. Yazıcıoğlu'nun bindiği helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitirmesi sonucu gömleği kendisine veremeyen Kılcı, gömleği dükkanında muhafaza ediyor. Cemal Kılcı, Yazıcıoğlu'nun son vücut ölçüleriyle dikilen gömleğe gözü gibi bakıyor. Gömleği isteyenlere vermediğini söyleyen Kılcı, anı olarak saklayacağını ifade etti.

"Başkanın en son ölçüsü"

Terzi Cemal Kılcı, gömleğin Muhsin Yazıcıoğlu'nun son vücut ölçüleriyle dikildiğini belirterek, "Vaktiyle babama yardımcı olan, ameliyatında babama desteklerini esirgemeyen Muhsin başkan Kayseri'de özel bir hastanede yardımcı olmuştu, kan vermişti. Ben de gömlekçi olduğum için özel bir gömlek dikip hediye etmek istediğimi beyan ettim. Sevdiğimiz bir ağabeyin aracılığıyla ölçüsünü almak için randevu aldık. Kurban Bayramı'nın 4'ncü günüydü. Gittim bizzat ölçüsünü aldım. Bu gömlek başkanın en son ölçüsüdür. Ama tabii biz gömleği ürettiğimizde de kaza oldu, teslim edemedik. Bunu diğer gömleklerle beraber saklıyorum" şeklinde konuştu.

"Gömleğe gözüm gibi bakıyorum"

Kılcı, gömleği isteyenlere vermediğini ve anı olarak sakladığını söyleyerek, "Yıllardır bende. Bu gömleği Ankara'daki müzeden istediler. Sevenleri 'İstediğin parayı verelim, bize hediye et' dediler. Ama ben paraya pula değer vermeden bunu anı olarak saklıyorum. Gömleği masamın üzerinde saklıyorum ve gözüm gibi bakıyorum. Bazı müşterilerimden soranlar oluyor. Hatta fotoğraf çekinip gidenler de oluyor. Gömleğin manşetine de elinde imza atarken gözüksün diye o zamanlar M.Yazıcıoğlu şeklinde yazmıştım. Cebinin üzerinde de baş harfi ve soyadının baş harfi yer alıyor. Bunu bu şekilde muhafaza ediyorum. Benim için diğer gömleklerden daha değerli. Bu gömlek özel birebir başkanımın kendim ölçüsünü alıp, yapıp teslim edemediğim için bir de son ölçüsü olduğu için" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

Muhsin Yazıcıoğlu, sivas, Kaza, Son Dakika

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