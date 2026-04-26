Cengiz Holding'in Gezin'deki Sit Alanda Depolama Yapacağı İddiası Tepkilere Neden Oldu

26.04.2026 13:41  Güncelleme: 14:08
Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinden çıkartılan bakırın sevkiyatı için Gezin Tren İstasyonu'nda yükleme rampası inşa edilirken, sit alanı olan bölgedeki ağaçların kesildiği iddia edildi. CHP İl Genel Meclisİ Üyesi Suat Ören, "Gezin'de doğal sit alanı olan bölgede ağaç katliamı yapılmış" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesinden çıkarılan bakırın Samsun'a gönderilmesi için Gezin Beldesi'ndeki tren istasyonuna yükleme rampası yapılması yöre halkının tepkisine neden oldu.

Bir belde sakini, "Maden'de çıkarılan bakır madeni neden Maden Tren İstasyonu'ndan değil de Gezin'den gönderilecek? Tren istasyonunda Cengiz Holding'in yükleme alanı yapması için birçok ağaç kesildi. Burası sit alanı. Bir kısmı da tarım arazisi vasfında. Bölgemize yazık edecekler. Bunun durdurulmasını istiyoruz" dedi.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören de sit alanında hiçbir çalışma yapılamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Maden'in Gezin Köyü'nde Devlet Demir Yolları'na ait olan arazi 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Cengiz Holding'e tahsis edildi. Maden'de Maden Garı var. Orada bu madenleri yüklemek için yer oluşturulabilirdi. O madenlerin Gezin'e getirilmesi tercih edilmiş ve Gezin'de doğal sit alanı olan bölgede ağaç katliamı yapılmış. Niçin Gezin'den gönderecekler diye kafamızda bir soru işareti var. Çünkü çıkarılan madenlerin Maden İlçesi'nden buraya getirilmesi için 25 km yol var. Bir maliyet söz konusu. Niye Maden'de değil de Gezin'den nakletmeye çalıştılar? Gezin'de tren yolunda iki tane makas oluşturup buradan Samsun'a yükleme yapacaklar. Bu süreçte ağaçlar kesildi. Ağaçların kesimi ile ilgili olarak Maden Kaymakamı ile görüştük. Kaymakamlığa bağlı bölge olmadığı için bilgi sahibi olmadıkları belirtildi. Daha sonra Cengiz Holding'e gittik. Oradaki yetkililer bize 'Ağaçları biz kestik. İki tane tren yolu daha yapacağız ve Maden'de çıkarılan madenleri kapalı konteynerlerle Samsun'a göndereceğiz' dediler."

Ören, "birilerilerinin rant peşinde olduğunu" söyleyerek, "Madem böyle bir çalışma varsa Gezin Muhtarı niçin bu sürece dahil edilmemiştir? Gezin muhtarının haberi dahi olmadan Maden Belediyesi ve Cengiz Holding yetkilileri bu süreci beraber yürütmüşlerdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekirse mahkemeye başvurarak süreci durdudacağız" dedi.

Gezin Muhtarı Selçuk: "Sürecin takipçisi olacağız."

Gezin Muhtarı Yılmaz Selçuk da yapılan tren yolu sürecinden sonradan haberdar olduklarını belirterek, konuyu bölge halı ile birlikte hem Maden kaymakamı hem de Cengiz Holding Yetkilileri ile görüştüklerini ifade etti.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi

13:45
Trump’a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel’in tavırları dikkat çekti
Trump'a suikast girişimi sırasında FBI Direktörü Patel'in tavırları dikkat çekti
13:27
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
Uçaklarda powerbank şarj edilmesi resmen yasaklandı
13:00
Suriye’de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
Suriye'de 2011 iç savaşının kilit isimlerinden Atıf Necip hakim karşısına çıktı
12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:50
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
Tüm ürünleri 100 liradan satacağını duyurdu, dükkan önünde izdiham yaşandı
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
