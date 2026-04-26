Cengiz Holding'in Gezin'deki Sit Alanda Depolama Yapacağı İddiası Tepkilere Neden Oldu

Haber: Serra TAYLAN

(ELAZIĞ) - Elazığ'ın Maden ilçesinden çıkartılan bakırın sevkiyatı için Gezin Tren İstasyonu'nda yükleme rampası inşa edilirken, sit alanı olan bölgedeki ağaçların kesildiği iddia edildi. CHP İl Genel Meclisİ Üyesi Suat Ören, "Gezin'de doğal sit alanı olan bölgede ağaç katliamı yapılmış" dedi.

Elazığ'ın Maden ilçesinden çıkarılan bakırın Samsun'a gönderilmesi için Gezin Beldesi'ndeki tren istasyonuna yükleme rampası yapılması yöre halkının tepkisine neden oldu.

Bir belde sakini, "Maden'de çıkarılan bakır madeni neden Maden Tren İstasyonu'ndan değil de Gezin'den gönderilecek? Tren istasyonunda Cengiz Holding'in yükleme alanı yapması için birçok ağaç kesildi. Burası sit alanı. Bir kısmı da tarım arazisi vasfında. Bölgemize yazık edecekler. Bunun durdurulmasını istiyoruz" dedi.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Ören de sit alanında hiçbir çalışma yapılamayacağını belirterek, şunları söyledi:

"Maden'in Gezin Köyü'nde Devlet Demir Yolları'na ait olan arazi 5. Bölge Müdürlüğü tarafından Cengiz Holding'e tahsis edildi. Maden'de Maden Garı var. Orada bu madenleri yüklemek için yer oluşturulabilirdi. O madenlerin Gezin'e getirilmesi tercih edilmiş ve Gezin'de doğal sit alanı olan bölgede ağaç katliamı yapılmış. Niçin Gezin'den gönderecekler diye kafamızda bir soru işareti var. Çünkü çıkarılan madenlerin Maden İlçesi'nden buraya getirilmesi için 25 km yol var. Bir maliyet söz konusu. Niye Maden'de değil de Gezin'den nakletmeye çalıştılar? Gezin'de tren yolunda iki tane makas oluşturup buradan Samsun'a yükleme yapacaklar. Bu süreçte ağaçlar kesildi. Ağaçların kesimi ile ilgili olarak Maden Kaymakamı ile görüştük. Kaymakamlığa bağlı bölge olmadığı için bilgi sahibi olmadıkları belirtildi. Daha sonra Cengiz Holding'e gittik. Oradaki yetkililer bize 'Ağaçları biz kestik. İki tane tren yolu daha yapacağız ve Maden'de çıkarılan madenleri kapalı konteynerlerle Samsun'a göndereceğiz' dediler."

Ören, "birilerilerinin rant peşinde olduğunu" söyleyerek, "Madem böyle bir çalışma varsa Gezin Muhtarı niçin bu sürece dahil edilmemiştir? Gezin muhtarının haberi dahi olmadan Maden Belediyesi ve Cengiz Holding yetkilileri bu süreci beraber yürütmüşlerdir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Gerekirse mahkemeye başvurarak süreci durdudacağız" dedi.

Gezin Muhtarı Selçuk: "Sürecin takipçisi olacağız."

Gezin Muhtarı Yılmaz Selçuk da yapılan tren yolu sürecinden sonradan haberdar olduklarını belirterek, konuyu bölge halı ile birlikte hem Maden kaymakamı hem de Cengiz Holding Yetkilileri ile görüştüklerini ifade etti.