Çerkezköy Belediyesi Üniversite Adaylarını Tercih Fuarına Götürdü - Son Dakika
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Çerkezköy Belediyesi Üniversite Adaylarını Tercih Fuarına Götürdü

24.07.2022 11:20
Çerkezköy Belediyesi Üniversite Adaylarını Tercih Fuarına Götürdü

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite adaylarını ücretsiz olarak, İstanbul’da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı’na götürdü.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, üniversite adaylarını ücretsiz olarak, İstanbul'da düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'na götürdü.

2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na giren üniversite adayı gençlerin, Çerkezköy Belediyesi tarafından 23 Temmuz Cumartesi günü ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı'na götürüldüğünü kaydeden Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Üniversite Tercih Fuarı için Çerkezköy Belediyesi tarafından kentimizin 3 farklı noktasından servis araçları kaldırıldı" dedi.

"KAYNAĞINDAN DOĞRU BİLGİ ALABİLME VE BU BİLGİLER IŞIĞINDA TUTARLI TERCİHLER YAPABİLME İMKANI BULDULAR"

Üniversite adaylarının fuarda birçok üniversiteyi daha yakından tanıyabilme imkanı bulduklarını söyleyen Akay, "Adaylarımız burada, merak ettikleri tüm konuları stantlarda görevli akademik ve idari personellere sorarak kaynağından doğru bilgi alabilme ve bu bilgiler ışığında tutarlı tercihler yapabilme imkanı buldular" dedi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Fuarı gezisine katılan üniversite adayı gençler de böyle bir etkinlikle kendilerine üniversiteleri daha yakından tanıma ve daha tutarlı tercih yapmalarına sağladığı katkı için Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a teşekkür ettiler.

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Kaynak: ANKA

Vahap Akay, İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çerkezköy Belediyesi Üniversite Adaylarını Tercih Fuarına Götürdü - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

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SON DAKİKA: Çerkezköy Belediyesi Üniversite Adaylarını Tercih Fuarına Götürdü - Son Dakika
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