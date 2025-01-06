Çermik Termal Kaplıcaya Yoğun İlgi - Son Dakika
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Çermik Termal Kaplıcaya Yoğun İlgi

Çermik Termal Kaplıcaya Yoğun İlgi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki termal kaplıca, çevre illerden yoğun misafir ağırlıyor.

06.01.2025 11:20
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Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki termal kaplıca yoğun ilgi görüyor.

Çermik ilçesinde bulunan kaplıca, kent merkezine yaklaşık 90 kilometre olup, Elazığ, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Siirt, Batman ve Mardin gibi yakın illerden yoğun ilgi görüyor. 2016 yılında hizmete giren termal otel, her geçen gün bilinerek ilgi odağı oluyor.

Gıran Park Termal Otel İşletme Müdürü Şehmus Yıldız, 2025'e çok güzel girdiklerini, yoğunluklarının çok güzel bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Tanıtımlarla birlikte yoğun ilgi görmeye başladıklarını aktaran Yıldız, "Çermik'i sağlık turizmi tanıtımı yönünde kararlıyız ve istikrarlıyız. Çermik'imizi sağlık turizmine kazandıracağız inşallah. Daha fazla misafir ve daha fazla insanımızı ağırlayacağız. Diyarbakır'ımızı ziyaret eden turistlerimize de sağlık turizmini tanıtacağız, onları Çermik'teki termal otelimize, termalimize inşallah getireceğiz, inşallah onları güzel bir şekilde ağırlayacağız. Tüm turistlerin dikkatini sağlık turizmine çekmiş olacağız" dedi.

Müşterilerden Remziye Yılmaz, Ergani ilçesinde geldiklerini dile getirerek, "Torunumla, damadımla, kızımla Çermik'e kaplıcaya geldik. Çok güzel. İyi geldi şifadır, şifa kaynağıdır. Kış vakti yumuşacık olduk, bütün kemikler yumuşadı" diye konuştu.

Müşterilerden Aykut Akın ise buraya sık sık geldiğini, özellikle böbrek taşları ve kas ağrıları olduğunu, şifa olduğunu söyledi.

Eşinde egzama olduğunu belirten Akın, "Elinde sürekli o kadar artıyordu ki, kanamalar oluyordu. Geldik, bir hafta burada kaldık, eşimin egzamalarından eser kalmadı. Onun için burayı hep öneriyorum. Kim gelip, görür ise şifasını da alır" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çermik Termal Kaplıcaya Yoğun İlgi - Son Dakika

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