Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Çeşme\'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerde kadınların haklarına vurgu yaptı. Başkan Lal Denizli, kadınların kazanılmış haklarını koruma sözü verdi ve dayanışmanın önemini vurguladı.

09.03.2025 14:02  Güncelleme: 14:04
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Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Başkan Lal Denizli, "Biz kadınlar olarak, kadının gücüyle, inancıyla, erdemiyle özgürlüklerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazanılmış haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Biz güçlüyüz ve dünyayı değiştirebilecek güce sahibiz" dedi.

Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 5-8 Mart tarihlerinde ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Programın son günü Aya Haralambos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikler ile devam etti. Programa, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri, oda ve dernek temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı. Gün boyu süren etkinlikler, Çeşme Kadın Dayanışma Derneği'nin (ÇEKADDER) koro dinletisi ile başladı. Ardından, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin moderatörlüğünde edebiyatın ve müziğin usta ismi Zülfü Livaneli ile "Kadınlar Günü ve Modern Toplum Söyleşisi" gerçekleştirildi.

" Türkiye'ye, umuda ve kadına dair sohbet etmek büyük bir mutluluk"

Başkan Denizli, "Sadece ülkemizde değil dünyaya mal olmuş sizin gibi büyük bir değerle bir aydın ile yan yana olmak Türkiye'ye, umuda ve kadına dair sohbet etmek büyük bir mutluluk" diyerek yazar ve müzisyen Zülfü Livaneli'ye teşekkür etti. Denizli, Livaneli'ye sakız ağacı fidanı takdim etti. Ardından, 6 Şubat 2023'te meydana gelen deprem felaketinin ardından Adıyaman'da bir araya gelen 19 kadının, yaşadıkları yıkımı, mücadelelerini ve yeniden ayağa kalkışlarını, kendi sesleri ile anlattığı Adıyaman Belediyesi Belgesel Film Atölyesi tarafından hazırlanan "04.17 Belgesel Gösterimi" ile devam eden etkinlik, gece yürüyüşü ile son buldu.

Başkan Denizli; yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, kadınların kazanılmış haklarından asla vazgeçmeyeceğini belirterek, "Kadın bedeni üzerinden siyaset yapmaya çalışanlara asla müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar olarak gücümüzle, inancımızla, erdemimizle özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Kadınların kıyafeti üzerinden siyasi çıkar elde etmeye çalışanlara, siyasi söylemler üretmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak, kadının gücüyle, inancıyla, erdemiyle özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazanılmış haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Sesimizi asla kısamayacaklar. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz ve dünyayı değiştirebilecek güce sahibiz. Bizler var oldukça, ülkemizde bizi susturamayacaklar. Asla susturamayacaklar. Haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız ve dayanışmayla, hep birlikte kazanılmış haklarımızı koruyacağız" dedi.

"Sanatla toplumun sesini duyuruyorlar"

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kadınların etkinliğe katıldığını söyleyen Denizli, özellikle Adıyaman'dan gelen depremzede kadınların sanat yoluyla seslerini duyurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adıyaman'da deprem mağduru olan kıymetli kadınlarımız burada. Depremin bütün karanlığını kente çökmüş o karanlığı sanatla kadın hikayeleriyle aydınlatmaya çalışıyorlar. 19 yürekli kadın bütün Adıyaman'ın sesi oluyorlar. Bugün bize sanatla seslendiler. Ülkemiz tarihinin en karanlık en acı tecrübesini yaşadığımız 6 Şubat tarihine sanatla ışık tuttular. Sanatla toplumun sesini duyuruyorlar. Düne kadar onlar belki film yapmayı bilmiyorlardı ama öğrendiler. Yapamazsın diyen erkek zihniyetine rağmen öğrendiler."

"Bizim sesimizi kısamayacaklar"

"Biz erkek zihniyetiyle mücadele ederken, erkek yol arkadaşlarımızı da yanımızda istiyoruz" diyen Denizli, "Önce onlar değişecek, bizler özgürleşeceğiz arkadaşlar. Bizler özgürleşeceğiz. Bizi farklı renklerimizle, farklı seslerimizle duymaya alışacaklar. Bizim sesimizi kısamayacaklar. Sesimiz, şimdi olduğu gibi, sadece sloganlarımızı haykırırken kısılır. ve biz, tüm yol arkadaşlarımızla, Çeşme'deki bütün kadınlarla haklarımızı anlatmaya, haklarımızdan bahsetmeye, şiddete karşı dimdik durmaya ve toplumdaki tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız" şeklinde konuştu.

"Bir ülkede kadınlar erkek şiddeti sonucunda katlediliyorsa, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şimdilik bir bilinçlenme günü olur" ifadesini kullanan Denizli, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bilinçleneceğiz, dinleyeceğiz, hikayeleri öğreneceğiz. Ancak kadınların katledilmesi son bulduğunda, biz 8 Mart'ı hak ettiği şekilde kutlayacağız. O güne kadar haklarımızı haykırmaya, İstanbul Sözleşmesi yaşatır demeye ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız kadınlar. Türkiye'nin batısından doğusuna, Karadeniz'inden Ege'sine her yere, Çeşme'den selam olsun" - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çeşme'de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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