Çeşme'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

(İZMİR) - Çeşme Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenledi. Koro dinletisi ile başlayan etkinlik gece yürüyüşüyle son buldu. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, "Biz kadınlar olarak, kadının gücüyle, inancıyla, erdemiyle özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazanılmış haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Sesimizi asla kısamayacaklar. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz ve dünyayı değiştirebilecek güce sahibiz. Bizler var oldukça, ülkemizde bizi susturamayacaklar" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Çeşme Belediyesi tarafından ilçe genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Koro dinletisi ile başlayan etkinlik, Zülfü Livaneli ile 'Kadınlar Günü ve Modern Toplum' konulu söyleşi ile devam etti. 'Adıyaman Belediyesi Belgesel Atölyesi' belgeselinin ardından Çeşmeli kadınlar, Mehmetçik Parkı'nda bir araya gelerek Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. "Susma, haykır, şiddete dur de" ve "Kadınlar yürüyor, mücadele büyüyor" sloganlarıyla yürüyen kadınlar, 8 Mart Emekçi Kadınlar Günlerini meydanda halay çekerek, dans ederek çoşkuyla kutladı.

"Sesimizi asla kısamayacaklar"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, yürüyüşün ardından yaptığı konuşmada, kadın haklarına yönelik baskılara karşı mücadele vurgusu yaptı. Kadınların kazanılmış haklarından asla vazgeçmeyeceğini belirten Denizli, "Kadın bedeni üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak gücümüzle, inancımızla, erdemimizle özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Kadın bedeni üzerinden gülen, kadınların kıyafeti üzerinden siyasi çıkar elde etmeye çalışanlara, siyasi söylemler üretmeye çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Biz kadınlar olarak, kadının gücüyle, inancıyla, erdemiyle özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Kazanılmış haklarımızı sonuna kadar koruyacağız. Sesimizi asla kısamayacaklar. Biz güçlüyüz. Biz güçlüyüz ve dünyayı değiştirebilecek güce sahibiz. Bizler var oldukça, ülkemizde bizi susturamayacaklar. Asla susturamayacaklar! Haklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız ve dayanışmayla, hep birlikte kazanılmış haklarımızı koruyacağız" dedi.

"Kadınlar kaderine boyun eğmeyecek"

Denizli, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen kadınların etkinliğe katıldığını belirterek, özellikle Adıyaman'dan gelen depremzede kadınların sanat yoluyla seslerini duyurduğunu söyledi. "Düne kadar belki film yapmayı bilmiyorlardı ama öğrendiler. 'Yapamazsın' diyen erkek zihniyetine rağmen öğrendiler" diyen Denizli, kadınların her alanda var olacağını vurguladı.

Erkeklerin de toplumsal değişimde önemli bir rolü olduğunu belirten Denizli, "Erkeğin zihniyeti değişirse, kadının kaderi değişir. Biz erkek zihniyetiyle mücadele ederken, erkek yol arkadaşlarımızı da yanımızda istiyoruz. Önce onlar değişecek, bizler özgürleşeceğiz arkadaşlar. Bizler özgürleşeceğiz. Bizi farklı renklerimizle, farklı seslerimizle duymaya alışacaklar. Bizim sesimizi kısamayacaklar. Sesimiz, şimdi olduğu gibi, sadece sloganlarımızı haykırırken kısılır. ve biz, tüm yol arkadaşlarımızla, Çeşme'deki bütün kadınlarla haklarımızı anlatmaya, haklarımızdan bahsetmeye, şiddete karşı dimdik durmaya ve toplumdaki tüm kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Devam etmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

"Biz kadınlar, kaderimize boyun eğmeyeceğiz"

Denizli sözlerine şöyle son verdi:

"Bir ülkede kadınlar erkek şiddeti sonucunda katlediliyorsa, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şimdilik bir bilinçlenme günü olur. Bilinçleneceğiz, dinleyeceğiz, hikayeleri öğreneceğiz. Ancak kadınların katledilmesi son bulduğunda, biz 8 Mart'ı hak ettiği şekilde kutlayacağız. O güne kadar haklarımızı haykırmaya, "İstanbul Sözleşmesi yaşatır!" demeye ve İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, kadınlar. Türkiye'nin batısından doğusuna, Karadeniz'inden Ege'sine her yere, Çeşme'den selam olsun! Biz kadınlar deşifre edeceğiz. Biz kadınlar, kaderimize boyun eğmeyeceğiz."