Çeşme Belediyesinde rüşvet itirafı

İzmir'in Çeşme ilçesinde İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer hakkında rüşvet, irtikap ve usulsüzlük iddialarıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Piyasa değeri 120 bin lira olan lüks bir cep telefonunun 'menfaat' karşılığı rüşvet verildiği öne sürülen ve organize imar rantı iddialarını içeren şikayet dilekçesinin ardından Efe Sağlamer, eşini telefonla video kaydına alarak konuşturmaya çalıştı.

Milyonluk ruhsat ve sahte imza iddiası

Şikayetçi Efe Sağlamer'in savcılık dosyasında yer alan ve Çeşme'de imar rantı olduğunu iddia ettiği olaylar dikkat çekti. Şikayet dilekçesinde, 4 bin 551 ada parselde bulunan TETUSA Oasis Aquapark adlı işletmenin ruhsat eki projesinin mevzuata tamamen aykırı olduğu, mimari projedeki onay imzasının Efe Sağlamer'in yerine bizzat eşi Buğçe Sağlamer tarafından sahte şekilde atıldığı ileri sürüldü. Ayrıca, 6 bin 936 ada parseldeki bir ikiz villanın projeye aykırı inşa edilmesine rağmen, 350 bin TL karşılığında "Yapı kullanma iznine uygundur" onayı verildiği ve bu süreçte belediyeye zoraki bağış yaptırıldığı iddia edildi. 7 bin 36 ada 3 parseldeki yapay işlem için ise 200 bin TL nakit para alındığı ve bir inşaat firmasına 4 adet bilgisayar bağışı yaptırılarak onay imzasının atıldığı öne sürüldü. 6 bin 430 ada 13 parselde yer alan yapılara ise 2 milyon TL karşılığında yapı kullanma izni, 4 milyon TL karşılığında ise iş yeri açma ve çalışma ruhsatı sağlandığı da iddialar arasında yer aldı.

Belediye içi kadrolaşma ifadeleri

Dilekçede, 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından belediye içindeki kadrolaşmaya da dikkat çekildi. Şikayetçi, eşi Buğçe Sağlamer'in seçimlerden hemen sonra önce Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne, ardından 22 Aralık 2025 tarihi itibarıyla İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği görevine getirildiğini belirtti. Sağlamer, eşinin CHP'li belediyelerde adı sıkça usulsüzlük iddialarıyla anılan ve 'İstanbul Ekibi' olarak nitelendirilen bir yapının içerisinde yer aldığını iddia etti.

Rüşvet çarkı sistemi

Efe Sağlamer, savcılık dilekçesinde Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurumsal bir rüşvet mekanizmasının kurulduğunu ve bazı işlemlerin doğrudan Belediye Başkanı'nın adı kullanılarak yürütüldüğünü öne sürdü. Sistemle ilgili iddialarını şu sözlerle aktardı:

"Sistem, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz'ın hazırladığı liste üzerinden yürütülüyor. Bu listede yapı kullanım izni alacak müteahhit firmalar ve parseller yazılı. Bu liste Buğçe Sağlamer'e veriliyor ve diğer Müdür Özgür Şahin Sarı ile birlikte iş hallediliyor. Süreç tamamen bağış adı altında maskeleniyor. Buğçe Sağlamer bağış evraklarını bizzat hazırlayıp kendi eliyle imzalamış. Müteahhitlere zorla bağış yaptırılmasının tek sebebi yarın bir gün 'Biz rüşvet değil, belediyeye bağış aldık' diyebilmektir. Örneğin bir iş için 10 milyon TL belirleniyor; bunun 5 milyonu resmi bağış gösteriliyor, kalan 5 milyonu ise kendi aralarında paylaşılıyor."

Şikayetçi Efe Sağlamer, belediyedeki yolsuzluk ağının sadece Çeşme ile sınırlı kalmadığını belirterek, "Çeşme Belediyesi'ni yiyen İstanbul güruhu ve ortakları ile amansız mücadelem yeni başlamıştır" ifadelerini kullandı. Dilekçede; sahte imzaların, usulsüz ruhsatların tespiti amacıyla tüm evrakların acilen jandarma veya polis kriminal laboratuvarında grafoloji (yazı ve imza) incelemesine gönderilmesi talep edildi.

Eşini evinde kameraya aldı

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik müdür vekili Buğçe Sağlamer'in yine aynı birimde mimar olarak çalışan kocası Efe Sağlamer, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla eşini ve belediyedeki bazı isimleri suçladı. - İZMİR