Çeşme Plajları Hafta Sonu Doldu Taşdı

İzmirli tatilciler hafta sonunu değerlendirerek Pazar günü Çeşme'ye akın etti. Sezonun açılmasına kısa bir süre kala vatandaşlar bir yandan denize girerken bir yandan da güneşlenerek tatilin keyfini çıkardı. İlçenin en ünlü plajlarından Ilıca Plajı'nda yaşanan yoğunluk havadan görüntülendi.

İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de Pazar günü yoğunluğu yaşanıyor. Cuma gününden itibaren ilçeye gelmeye başlayan vatandaşlar, bölgeye hareketlilik kazandırdı. Sezonun henüz tam olarak açılmamasına rağmen Çeşme'nin en ünlü plajlarından biri olan Ilıca Plajı'nda da yaşanan yoğunluk ise dikkatleri çekti. 3 kilometrelik şeridi olan ünlü plaja gelen vatandaşlar, kumsalın tadını çıkardı. Bazın tatilciler güneşlenirken bazıları ise denize girerek vakit geçirdi. Ilıca Plajı'nda oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

"Günü birlik tatile geldik"

Kendisi için yaz sezonunu açtığını dile getiren 37 yaşındaki Gökhan Okcan, "2025 yaz sezonuna başladık. Hava müsait gayet sıcak, yani yağmur dahi olsa deniz sezonunu bizler açtık. İzmirliyiz zaten, bu iklime alışığız gayet keyifli gayet güzel. Bundan sonra da umarım güzel bir sezon olur. İşletmeciler ve turizmciler için de umarım hayırlı bir sene olur. Bizler günü birlikçiyiz. Sık sık geliyoruz hemen hemen her hafta buradayız. Ama sürekli Ilıca'ya gelmiyoruz. Sezon başı ve denizin sıcak tarafı burası olduğu için şu anda buradayız" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte tatile gelen Hülya Okcan, denizi çok sevdiklerini ifade ederek, "Biz geçtiğimiz hafta da geldik biraz daha soğuktu. Bu hafta su daha güzel. Zaten biz İzmirliler, denize dayanamıyoruz sezonu beklemeden bile suya atlayabiliyoruz. Bizim için sezon başladı. Su biraz ılık ve sevenler için gerçekten iyi çok fazla sıcak değil. Bizler suyu sevdiğimiz için giriyoruz" dedi.

"Sıcaktan dolayı kuma girdim"

Arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen ve kendisini kuma gömdüren 20 yaşındaki Hamza Seyfioğlu, "Sıcaktan dolayı kuma girdim ve aynı zamanda da keyif yapmak için böyle bir şey yaptım. Tüm kışın elektriğini şimdi atıyoruz. İzmir'de oturuyorum günü birlik geldik ve su soğuk ve güzel" ifadelerini kullandı.

Arkadaş grubu ile tatile gelen Kayra Hepkarşı da şunları söyledi: "Bizim için sezon başladı ve günü birlik buraya geldik. Su çok güzel güzel Çeşme'yi de seviyoruz." - İZMİR