Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te Yeni Projelerin Açılışını Yapacak - Son Dakika
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Yerel

Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te Yeni Projelerin Açılışını Yapacak

Cevdet Yılmaz, Gaziantep\'te Yeni Projelerin Açılışını Yapacak
12.06.2025 12:37  Güncelleme: 12:38
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi ile BÜSEM'in tamamlanan bölümlerinin açılışını yapmak üzere Gazi şehre geliyor. Bu projeler, istihdam yaratma ve göç yönetimi alanında önemli katkılar sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapımı tamamlanan Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi ile yapımı süren BÜSEM'de tamamlanan bölümleri açmak için Gazi şehre geliyor.

Gaziantep'te ticaretten sosyal hayata birçok alanda projeler üreten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vizyon projelerinden BÜSEM'de tamamlanan bölümleri ve Gönüllü Geri Dönüş, Danışma ve Destek Merkezi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla yapıyor. 13 Haziran Cuma günü Gazi şehre gelecek Cevdet Yılmaz, açılışlarla beraber bir dizi temaslarda da bulunacak.

BÜSEM ile ticarette yeni dönem

Kentte faaliyet gösteren birçok sektörü tek çatı altında toplayarak geniş iş alanları sunan 3 milyon 900 bin metrekare büyüklüğündeki Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) yükseliyor. Hem geniş iş alanları sunan hem de yeni istihdam oluşturacak BÜSEM'de iş yerleri tamamlanıyor. Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, tır ve makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilerin yer alacağı BÜSEM, yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağı öngörülüyor.

BÜSEM'in altyapı ve ulaşımında büyük yatırım

Yükselen yeni iş alanları için ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ulaşım ve altyapı ağlarını güçlendiriyor. Ulaşımı daha etkin ve hızlı hale getirmek amacıyla BÜSEM Köprülü Kavşağı'nın yapımına başlandı. Kavşak tamamlandığında sanayi merkezine ulaşımı kolaylaştıracak ve ticari faaliyetlerin kesintisiz yürütülmesine imkan sağlayacak. BÜSEM'de 18 kilometrelik yeni imar yolları açılırken Küllü BÜSEM arasında ise 19 kilometrelik yol yapıldı. Öte yandan Bilek Yolu üzerinden Taşlıca BÜSEM-1 bağlantısını sağlayacak 3 bin 200 metrelik yeni bir yol açıldı. Proje kapsamında bugüne kadar 6 bin 500 metrelik sıcak asfalt serimi ve sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi.

Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi Uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Türk Kızılayı, SGDD-ASAM ve yerel sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle kurulan Gönüllü Geri Dönüş Danışma ve Destek Merkezi ise göç yönetimi alanında uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek çok paydaşlı bir yapısıyla ön plana çıkıyor.

Türkiye'de geçici koruma altında bulunan ve gönüllü olarak ülkelerine dönmek isteyen Suriyeli bireylerin, bu süreci insan haklarına saygılı, şeffaf, güvenli ve onurlu bir şekilde tamamlamalarını sağlamayı amaçlayan merkez, üç katmanlı bir yönetişim modeliyle çalışacak. Merkez, geri dönüş sürecini yalnızca bireysel bir tercih olarak değil aynı zamanda bölgesel istikrarın bir parçası olarak ele alacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu merkezle birlikte göç yönetiminde yerel sorumluluğun en güçlü örneklerinden birini daha hayata geçiriyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Cevdet Yılmaz, Gaziantep'te Yeni Projelerin Açılışını Yapacak - Son Dakika

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