Cevdet Yılmaz, Gönüllüler Koalisyonu Toplantısına Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen çevrim içi düzenlenecek 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Alaska Zirvesi sonrasında ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmeleri öncesinde bugün gerçekleştirilecek olan 'Gönüllüler Koalisyonu' çevrim içi liderler toplantısına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katılacak.

Gönüllüler Koalisyonu; Avrupa'nın önde gelen ülkelerini, Avrupa Birliği ve NATO temsilcilerini ve Avrupa dışından Kanada gibi ülkeleri kapsıyor. - ANKARA