Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Tavşanlı'da

KÜTAHYA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ülke gündemini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Tavşanlı ilçesi Cumhuriyet meydanında düzenlenen mitingde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti'nin gerçek ve hizmet belediyeciliği yaptığını söyledi. 21 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptığını söyleyen Bakan Özhaseki, "21 sene büyükşehir belediye başkanlığı yaptım. Her seçimde çalışırım sonra vatandaşlarımızın önüne çıkarım, derim ki 'ben bunları yapabildim emaneti buraya kadar taşıdım, yeniden izin verirseniz şunları da yapmak isterim' hem şehirlilerim de tabii ki benim önümü açarlardı. 5 dönem üst üste seçilerek Kayseri'de büyükşehirde hizmet ettim. Allah'a ham dolsun bıraktığımız şehir ile devraldığımız şehir arasında dağlar kadar fark vardı. İlk devraldığımızda benden randevu isteyenler gelenler görüşmek isteyenler ya haciz memurlarıydı ya da alacaklılardı. İşçi maaşı ödenemiyordu. Kocaman Kayseri'de 3-5 park vardı, o da işgalliydi. Şehrin içerisinde kocaman cadde geçerdi, bir tarafta sağ mafya diğer tarafta sol mafya. Belediye ihaleleri sadece bunlardan sorulurdu. Böyle bir ortamda başladım. 50'den fazla mahalle gecekonduydu, hamd olsun çalıştık ne gece kondu kaldı ne de o mafya tipler kaldı ortada. Sonra kasası para dolu, şehre bakıldığında da Avrupai tarz bir şehir bıraktık. Gecekondusu kalmayan, nihayetinde modern tesislerle dolu 5 tane üniversitesi olan içinde ticareti canlı sanayisi canlı, kültürü, spor tesisleri olan bir şehir bıraktım. Bizler çalışırız, hizmet ederiz. Bir vesayet rejimi vardı onu da toprağa gömdük, bir daha çıkamayacaklar. Sizler seçip Ankara'ya gönderirdiniz, oradaki yılanlar çıyanlar onların başlarına çorap örmek için her numarayı yaparlardı. İrtibatsızlaştırırlar, idare edemiyorlar derler pat ihtilal yaparlardı. Bunların hepsini yaşadık, özgürlükler noktasını da biz geliştirdik. Hamd olsun yurt dışındaki Türk insanının dik duruşunu bizim sayın Cumhurbaşkanımız sağladı. Eskiden gidip de iki büklüm, 300-500 milyon dolar alacağız diye boynu bükük duran başbakanları da biz biliriz. Cumhurbaşkanımızla yurt dışına gidiyoruz, randevu istemek için neredeyse bütün devlet başkanları kuyrukta. Randevu veremedikleri Cumhurbaşkanımızın nereden geçeceğini öğreniyorlar karşısına çıkıp onunla konuşmak için fırsat arıyorlar. Bin bir türlü engele rağmen bunları yaptık. Hatırlayın geriye doğru Cumhuriyet mitingleri, danıştay saldırıları, parti kapatma davaları, 367 garabeti, gezi olayları, hukuk darbesi. Sonra ellerine paçavraları bayrak diye alan PKK'lı köpekler. Öz yönetim ilan ettik diye çukur eylemleri başlattılar. Bunların hiçbiri unutmadık. Bunca zorluğa rağmen çok güzel işler yaptık elhamdülillah. Türkiye zor bir coğrafyadır bu coğrafyada ayakta kalmanın bayrağı dalgalandırmanın, ezanın her okunmasının bir tek şartı var; o da güçlü olmak. Güçlü olmazsanız sizi yaşatmazlar. O yüzdendir ki bir taraftan o köpeklerle mücadele ediyoruz, bir taraftan da yatırım üzerine yatırım yapıyoruz. Çok şükür işlerimiz de iyiye gidiyor" dedi.

"4 bin 330 köyde çelikten evler yapıyoruz"

Ülkemizin, deprem ülkesi olduğunu tekrarlayarak Kahramanmaraş ve diğer depremzede illerdeki çalışmaların devam ettiğini belirtenbelirten Bakan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:

"İkinci bir sıkıntımız da deprem meselesi . Bu ülkenin bir kaderi, bir deprem ülkesi. Son 100 senede denizlerimizde ve karalarımızda meydana gelen şiddetli derecede deprem sayısı 231, her sene 2 veya 3 tane deprem oluyor. Ölen insan sayımız 130 bin, zarar milyarlarca dolar . Sonra 6 Şubat'ta 18 tane ilimiz etkilendi. 14 milyon insan bundan zarar gördü. 680 bin evimiz ve 170 bin iş yerimiz yerle bir oldu. 53 bin 500 kardeşimizi toprağa verdik. Maddi hasar milyonlarca dolar zaten. Manevi zarar mı soruyorsunuz? Onu ölçecek bir alet daha icat olmadı. Çünkü her hanede bir göz yaşı var. Şimdi orada 300 binden fazla ev yapılıyor. Binden fazla şantiyemiz var. 110 bin kişilik ordu ile çalışıyoruz. 4 bin 330 köyde çelikten evler yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı da o. En iyisini yapın yapmışken. Bir kere yapalım sağlam yapalım. Eğer burada sizler de Ali bey kardeşimize destek verirseniz ben de söz veriyorum büyük projelerin yanında olacağım. Allah'ın izniyle burada bir meydan projesi var. Başkanımız Mustafa bey ile de konuştuk, emekleri çok. Allah razı olsun herkesten. Burada neler yapılması gerektiğini de konuştuk. Yerin altındaki otoparkı da pazar yerini de. Üstüne büyük bir meydan projesini de, ama maddiyat bizim Tavşanlı Belediyesi'nin çok çok üstünde. Peki ne lazım? Destek lazım. Bunu kim yapacak? Elbette ki Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşları yapacak. Başka kim yapacak? Bugün çıkıp da yeni ortaya çıkanların yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Allah'ın izniyle biz bu projeleri yaparız. Sanayi sitesi'ndeki kentsel dönüşüm yaparız. Altyapıda bir eksik bırakmayız, ama elimizi güçlü kılmanız lazım. Şimdiye kadar gittiğim her yerde söylüyorum, kentsel dönüşüm esas. Türkiye'nin her yerde yapılması lazım. Değerli arkadaşlar burada bizlere fırsat verirseniz biz bu işleri yaparız. Burada sizlerin iftihar edeceğiniz bir meydan çıkar. Çevremizdeki beldelerde ufak tefek altyapı eksikleri var, zaten iller Bankası da bize bağlı Allah'ın izniyle onu da çözeriz. Endişeniz olmasın. Allah sizlerden razı olsun. Ali bey kardeşimiz size teslim ediyorum, sizleri de Allah'a emanet ediyorum."

Cumhuriyet meydanında gerçekleştirilen miting sonrası Bakan Mehmet Özhaseki, partililerle hatıra fotoğrafı çekilerek ayrılırken, program çerçevesinde İstasyon caddesi ve şehir içerisinde diğer caddelerde 'AK Yürüyüş' gerçekleştirildi.