Bursa'da ekipler kötü koku yayılan çöp evde onlarca kediyle karşılaştı - Son Dakika
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Bursa'da ekipler kötü koku yayılan çöp evde onlarca kediyle karşılaştı

01.08.2022 11:24

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kötü kokular yayılan eve giren ekipler onlarca kedi ve pislikleriyle karşılaştı. Belediye ekipleri kedileri barınağa götürürken evi de temizledi. Evde yaşayan aileye eşya ve gıda yardımında bulunuldu.

Bursa'da bir çöp ev haberi daha geldi. Çevreye kötü kokular yayıldığı şikayeti üzerine Osmangazi Mahallesi Turgut Sokak üzerinde bulunan bir eve giden Osmangazi Belediyesi ekipleri, içeri girdiklerinde kedi pislikleri ve çöp içerisinde kalan evde onlarca kedi ile karşılaştı. Evi temizleyip, kedileri de tedavi için barınağa götüren Osmangazi Belediyesi ekipleri, aileye eşya ve gıda yardımında bulunuldu.

ÇÖPLER İÇİNDE KALAN 30 KEDİYLE KARŞILAŞTILAR

Osmangazi Mahallesi'nde oğluyla birlikte yaşayan Ayşe Yıldırım, topladığı eski eşyalar ve baktığı onlarca kediyle evini adeta çöplüğe döndürdü. Turgut Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın en üst katından kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri Osmangazi Belediyesi'ni arayarak durumu bildirdi. Söz konusu eve giden Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, içeri girdiklerinde kedi pisliği ve çöpler içerisinde kalan evde 30 kediyle karşılaştı.

Bursa'da çöp evden onlarca kedi çıktı

2 KAMYON ÇÖP ÇIKTI

Kötü şartlarda bakılan kedileri yakalayarak kafeslere koyan ekipler, tedavi edilmeleri için kedileri Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne götürdü. Belediye ekipleri, kedilerin toplanmasının ardından evin temizlenmesi için çalışma başlattı. Odalarının tamamı eski eşya ve kedi pisliği dolan evden 2 kamyon çöp çıkartıldı. Ev daha sonra ekipler tarafından dezenfekte edildi. Kullanılması insan sağlığı adına tehlikeli olan eşyaları çöpe atan Osmangazi Belediyesi, aileye eşya ve gıda yardımında bulundu.

Bursa'da çöp evden onlarca kedi çıktı
Bursa'da çöp evden onlarca kedi çıktı
Bursa'da çöp evden onlarca kedi çıktı
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'da ekipler kötü koku yayılan çöp evde onlarca kediyle karşılaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da ekipler kötü koku yayılan çöp evde onlarca kediyle karşılaştı - Son Dakika
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