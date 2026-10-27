ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı susmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı susmayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı susmayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı susmayacak
Haber Videosu

ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı. Karafazlı, İsmail Arı başta olmak üzere tutuklu basın emekçilerinin serbest bırakılmasını ve erişim engellerinin kaldırılmasını istedi.

(RİZE) - Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, "Sansüre, baskıya, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin yargı yoluyla susturulmasına ve halkın gerçeklerden uzak tutulmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Karafazlı, yaptığı açıklamada, haberlere erişim engellerine, yayın kuruluşlarına kayyum atanmasına, gazetecilerin gözaltına alınmasına ve tutuklanmasına, özgür basın emekçilerinin tehdit edilmesine ve yargı sopasıyla susturulmak istenmesine karşı çıktıklarını belirtti.

Haberlerin yasaklandığı, gazetecilerin cezaevine konduğu, basının baskı altında tutulduğu bir ülkede yalnızca gazeteciliğin değil, halkın haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğünün de ağır saldırı altında olduğunu ifade eden Karafazlı, şunları kaydetti:

"Basın susarsa halk gerçeği öğrenemez. Halk gerçeği öğrenemezse demokrasi yaşayamaz. İnsan hakları güvence altında olamaz. Gazetecilik, iktidarın hoşuna gidenleri yazmak, söylenenleri tekrarlamak ya da gücü elinde bulunduranları memnun etmek mesleği değildir. Gazeteci biat etmez, talimatla haber yapmaz, gerçeği eğip bükmez. Gazetecilerin görevi iktidarı memnun etmek değil, kamu adına soru sormak, yanlışları ortaya çıkarmak, haksızlıkları duyurmak ve halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamaktır.

Bugün gazeteciler haberleri nedeniyle hedef gösteriliyor, haber sitelerine erişim engelleri getiriliyor, yayın kuruluşlarının bağımsızlığına müdahale ediliyor ve medya kuruluşlarına kayyum atanması yoluyla basın üzerindeki baskılar her geçen gün artıyor. Gazeteciler gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalırken kamuoyunun öğrenmesi gereken gerçekler de karanlıkta bırakılmak isteniyor. Sansür yalnızca haberin yayınlanmasını engellemez; toplumun gerçekleri öğrenmesini, kendi geleceği hakkında özgürce karar vermesini de engeller.

"YASAKLARA VE ERİŞİM ENGELLERİNE SON VERİLMELİ"

İsmail Arı başta olmak üzere tutuklu özgür basın emekçilerinin serbest bırakılmasına, gazeteciliğe yönelik gözaltı ve tutuklama uygulamalarına, haber yasaklarına ve erişim engellerine son verilmelidir. Medya kuruluşlarının bağımsızlığı korunmalıdır. Kayyum uygulamalarıyla basın kuruluşlarının iradesine müdahale edilmemelidir. Gazetecilerin haberleri nedeniyle cezalandırılmasına son verilmelidir. Gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri suç gibi gösterilemez.

Çağdaş Gazeteciler Derneği Karadeniz Şubesi olarak bir kez daha buradan haykırıyoruz. Sansüre, baskıya, kayyum uygulamalarına, gazetecilerin yargı yoluyla susturulmasına ve halkın gerçeklerden uzak tutulmasına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Gerçekleri yazmaktan, halkın sorunlarını gündeme taşımaktan, emeğin ve doğanın yanında durmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir faşist baskı, tehdit ve hiçbir yasak gazetecilik sorumluluğumuzu ortadan kaldıramaz. Dün olduğu gibi bugün de faşizme, baskılarına, sansüre, zulme ve yargı sopasına boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Susmadık, susmayacağız. Gazetecilik suç değildir. Yaşasın özgür basın, yaşasın halkın haber alma hakkı."

Kaynak: ANKA
Doğu KaradenizPolitikaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Abdülkerim’le tartışan Lukaku’nun yaptığı ortaya çıktı Abdülkerim'le tartışan Lukaku'nun yaptığı ortaya çıktı
Estetik sonrası paylaşım Survivor Nagihan Karadere’nin son hali Estetik sonrası paylaşım! Survivor Nagihan Karadere’nin son hali
38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı 38 kişiyi öldürüp cesetlerini yiyen şüpheli yakalandı
Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı Arkadaşının sevgilisiyle basılan genç kızdan garip savunma: Oktay donumu yırttı
Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı Kadın siyasetçiyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş 2 genç evlerinde ölü bulundu Aynı ilçe, aynı saat, aynı yaş! 2 genç evlerinde ölü bulundu
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı İşte aylık geliri Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! İşte aylık geliri
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
16:50
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
Polisi ittiği görülen Mert Hakan Yandaş suskunluğunu bozdu
16:38
Bomba iddia Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
Bomba iddia! Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
16:23
Dehşete düşüren görüntü Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! Videoyu izleyenler bakanlığı etiketliyor
16:10
Sadettin Saran’a mahkemede “Sende var mı ondan“ sorusu Verdiği yanıt bomba
Sadettin Saran'a mahkemede "Sende var mı ondan?" sorusu! Verdiği yanıt bomba
15:51
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
Mekke Anlaşması TBMM Dışişleri Komisyonunda kabul edildi
15:33
Sadettin Saran kendini “Utanç duyuyorum“ diye savundu, davada ara karar çıktı
Sadettin Saran kendini "Utanç duyuyorum" diye savundu, davada ara karar çıktı
15:20
İsrail seçimlerinde katılım 1973’ten bu yana en yüksek seviyede Panikleyen Netanyahu’dan mesaj bombardımanı
İsrail seçimlerinde katılım 1973'ten bu yana en yüksek seviyede! Panikleyen Netanyahu'dan mesaj bombardımanı
15:18
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev’den eleştirilere yanıt
Okullarda başörtüsünü yasaklayan Aliyev'den eleştirilere yanıt
15:05
Görüntü Türkiye’den Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
Görüntü Türkiye'den! Daha önce izlediğiniz kadın kavgalarını unutun
14:59
Anketlerde geride kalan Netanyahu’dan sandık günü “acil durum“ çağrısı
Anketlerde geride kalan Netanyahu'dan sandık günü "acil durum" çağrısı
13:57
Şile’de yine aynı manzara Evler adeta artık gölün içinde
Şile'de yine aynı manzara! Evler adeta artık gölün içinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2026 17:17:45. #.0.3#
SON DAKİKA: ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Karafazlı, sansür ve kayyuma karşı susmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei