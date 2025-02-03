CHP Aksaray: Eğitimde Güvenlik Sorunları Artıyor

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Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, eğitimde yaşanan sorunları dikkati çekerek, "Okullar, çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olmalı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması gerçekleştirdi. Aksaray adına İl Başkanı Bilal Özdemir, CHP Aksaray il binasında eğitim sisteminde yaşanan sorunlar ve taleplere yönelik açıklamalarda bulundu.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci yarısının başladığını hatırlatan Özdemir, 36 çocuğun, ihmalkarlık ve denetimsizlik yüzünden okulunda ikinci döneme başlayamadığını ifade ederek, bu çocukların yarıyıl tatilinde aileleriyle birlikte gittikleri Kartalkaya'da yangında hayatlarını kaybettiklerini söyleyerek yetkililerin, felaket sonrasında sorumluluk almakta geç kaldığını ifade etti ve "Bu ihmaller yüzünden hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, ülkemizin bu tür acılardan bir an önce kurtulmasını temenni ediyoruz" dedi.

"Eğitimde güvenliği yeniden düşünmeliyiz"

Eğitimde yaşanan güvenlik sorunlarının giderek büyüdüğünü ve tehdit haline geldiğini belirten Özdemir, okul ve yurtların güvenliği için eksikliklerin gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu eksikliklerin uyarılara rağmen giderilmediğini söyledi.

Müteahhitlik sisteminin çökmesiyle birlikte okulların denetlenmediğini ve eğitimdeki güvenlik eksikliklerinin her geçen gün arttığını söyleyen Özdemir, "Okullar, çocuklar için en güvenilir alanlardan biri olmalı" açıklamasında bulunarak, 2 Eylül'de birinci sınıfa başlayacak olan Miray Aslan'ın okul bahçesindeki trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlattı. Ayrıca, 16 yaşındaki Mehmet Eren Parlak'ın okulda arkadaşı tarafından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü de hatırlatan Özdemir, Sibel Turan öğretmenin iş güvenliği eksiklikleri nedeniyle canından olduğunu, İbrahim Oktugan öğretmenin okul güvenliği eksikliği nedeniyle hayatını yitirdiğini vurguladı.

"Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, öğretmen ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülmedi"

6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde depremzedelere dikkat çeken Özdemir, "Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bölgedeki vatandaşlarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin sorunları hala çözülmedi. Hükümetin bir yıl içinde evlere yerleşilecek vaadi tutulmadı, halkın dörtte biri hala konteyner kentlerde yaşıyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin deprem bölgesinde borç sebebiyle elektriksiz kaldığını da açıklayan Özdemir, "Depremde sağlam kalan okullar ise kamu kurumları tarafından kullanılmaya devam etti. Bu durum, eğitimdeki zorlukları daha da artırdı" dedi.

Depremzedelerin karşı karşıya oldukları sorunlara değinen Özdemir, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü, asbest, çevre, su, hava ve toprak kirliliğinin bölgede devam ettiğini, çocukların eğitime kolaylıkla erişemediğini ve ulaşım sorununun hala çözüme kavuşturulmadığını belirtti.