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CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette yerel seçimlere yönelik çalışmalar değerlendirildi ve Çerçioğlu gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutlandı. Çerçioğlu, Dinç ve Akosman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı\'na nezaket ziyaretinde bulundu
12.01.2024 - 16:37,  Güncelleme: 16:38
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı Artuğ Akosman, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Yerel seçimlere yönelik çalışmaların da değerlendirildiği ziyarette Dinç ve Akosman, Çerçioğlu'na gençlere yönelik çalışmalarından dolayı kutladı. Gençlerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmaların önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini ifade eden Çerçioğlu ise Dinç ve Akosman'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı ve CHP Efeler İlçe Gençlik Kolları Başkanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'na nezaket ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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