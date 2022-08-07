Lapsekili Çiftçi: "Kârı Bıraktık, Masraflarımızı Kurtarmaya Çalışıyoruz, Mümkünatı Yok" - Son Dakika
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Lapsekili Çiftçi: "Kârı Bıraktık, Masraflarımızı Kurtarmaya Çalışıyoruz, Mümkünatı Yok"

07.08.2022 17:37
Lapsekili Çiftçi: "Kârı Bıraktık, Masraflarımızı Kurtarmaya Çalışıyoruz, Mümkünatı Yok"

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticilerini dinledi. Ürünlerinin para etmediğini dile getiren bir üretici, “Kârı bıraktık masraflarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onu da kurtaramayacağız mümkünatı yok” dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticilerini dinledi. Ürünlerinin para etmediğini dile getiren bir üretici, "Karı bıraktık masraflarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onu da kurtaramayacağız mümkünatı yok" dedi.

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde şeftali üreticilerin ziyaret etti.

"KARI BIRAKTIK MASRAFLARIMIZI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Ceylan'a sorunlarını anlatan bir çiftçi, "Her sene buralar doluyordu. 3 liraya şeftali alıyorlar. Köylünün istediği kar falan değil. Karı bıraktık masraflarımızı kurtarmaya çalışıyoruz. Onu da kurtaramayacağız mümkünatı yok. Şurada tarlam var komple ürünler üstünde kaldı. Burada sabaha kadar kasa bekleyenler var gece" dedi.

"BATTIK BU SENE"

Diğer bir üretici ise, "İhracat yok. Savaş mı etkiliyor bizi? Artık bilmiyoruz. 2 liraya verdiğimiz ürün bizi kurtarmıyor. Biz battık bu sene. Geçen sene 10-12 liradan verdik" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Ceylan, Milletvekili, Çanakkale, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Lapsekili Çiftçi: 'Kârı Bıraktık, Masraflarımızı Kurtarmaya Çalışıyoruz, Mümkünatı Yok' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lapsekili Çiftçi: "Kârı Bıraktık, Masraflarımızı Kurtarmaya Çalışıyoruz, Mümkünatı Yok" - Son Dakika
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