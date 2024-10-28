CHP\'den Boyabat\'taki Bakır Tesisine Tepki

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Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı değerlendiren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bu Türkiye'deki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler" diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı ve ekonomik boyutunu değerlendirdi.

"Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu ihale sipariş ihalesi. Ben onu ihale yapıldı olarak düşünmüyorum. Sessiz sedasız bir siparişi bir çeteye yine verdiler. Bu çevresel yönden tabi ki Boyabat halkını çok etkileyecek bir durum. Daha önce de yaşadık bunları. Orada bu yapının yapılması bence o bölgeye çevresel anlamda ciddi tahribat verecek. Bunun bir de halka sorulması lazım. Bu ÇED toplantılarında ya da halkın nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı bilinmesi lazım. Ben Boyabat'a gidip gördüm ve halk bunu istemiyor. Birileri para kazansın diye bu ihalenin yapıldı denmesinin ve birilerine verilmesini doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda ekonomik anlamda da çok ciddi bir tahribat. Bilmem kaç kat katına ihale bedeli belirlenmiş güya. Bu Türkiye'de ki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sinop'ta, Boyabat'ta, Türkiye'nin hiçbir yerinde buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler."