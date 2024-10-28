CHP'den Boyabat'taki Bakır Tesisine Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP'den Boyabat'taki Bakır Tesisine Tepki

Geniş Video İzle

Barış Karadeniz, Boyabat'taki bakır zenginleştirme tesisinin çevreye zarar vereceğini belirtti.

28.10.2024 16:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mustafa Usta

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı değerlendiren CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, "Bu Türkiye'deki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler" diye konuştu.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop'un Boyabat ilçesi Karaburun bölgesindeki bakır zenginleştirme tesislerinin çevreye vereceği zararı ve ekonomik boyutunu değerlendirdi.

"Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler"

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Öncelikle bu ihale sipariş ihalesi. Ben onu ihale yapıldı olarak düşünmüyorum. Sessiz sedasız bir siparişi bir çeteye yine verdiler. Bu çevresel yönden tabi ki Boyabat halkını çok etkileyecek bir durum. Daha önce de yaşadık bunları. Orada bu yapının yapılması bence o bölgeye çevresel anlamda ciddi tahribat verecek. Bunun bir de halka sorulması lazım. Bu ÇED toplantılarında ya da halkın nasıl bir tepkiyle karşılaşacağı bilinmesi lazım. Ben Boyabat'a gidip gördüm ve halk bunu istemiyor. Birileri para kazansın diye bu ihalenin yapıldı denmesinin ve birilerine verilmesini doğru bulmuyoruz. Aynı zamanda ekonomik anlamda da çok ciddi bir tahribat. Bilmem kaç kat katına ihale bedeli belirlenmiş güya. Bu Türkiye'de ki bölgesel bazı yerlerde yatırım anlamında yapılan ama Türkiye'yi talan etme politikası. Buna müsaade etmeyeceğiz. Sinop'ta, Boyabat'ta, Türkiye'nin hiçbir yerinde buna müsaade etmeyeceğiz. Artık giderayak Türkiye'nin nerelerini nereye verelim, nereye peşkeş çekelim bunun derdine düştüler."

CHP\'den Boyabat\'taki Bakır Tesisine Tepki
Kaynak: ANKA

Barış Karadeniz, Yerel Haberler, Milletvekili, Karadeniz, Politika, Boyabat, Ekonomi, Çevre, Hukuk, Yerel, Sinop, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP'den Boyabat'taki Bakır Tesisine Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:12 400 hektar alan kül oldu: Denizli’de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi 400 hektar alan kül oldu: Denizli'de 5 gündür süren orman yangını neden söndürülemedi?
23:16 Türkiye’de sakal ektiren Fransız, intihar etti Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş Türkiye'de sakal ektiren Fransız, intihar etti! Ameliyatı yapan kişi doktor bile değilmiş
22:59 Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı Öfkeli hasta yakını o sözü duyunca bankodan doktorun üzerine atladı
22:54 Yol ortasında ’İnsanlık ölmüş’ dedirten hareket Yol ortasında 'İnsanlık ölmüş' dedirten hareket
20:16 Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran’ı ortadan kaldırmak Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
10:36 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak 30 ilimizde binlerce evden vergi alınacak
10:28 Çeçen lider Kadirov, Moskova’daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti Çeçen lider Kadirov, Moskova'daki üst düzey toplantı sırasında şınav çekti
10:13 Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi Kamu çalışanından 300 milyonluk vurgun! Eski eşi ihbar edince yakayı ele verdi
10:11 Kağıthane’de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum Kağıthane'de bıçakla iki kardeşi taciz etti: Açın kapıyı sizi seviyorum
09:51 Minik atlete ’’Yaşın küçük’’ diyip madalyasını vermediler Minik atlete ''Yaşın küçük'' diyip madalyasını vermediler
09:40 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu Uymayanlar cezalandırılacak 7 bin TL üstü ödemelerde kart şartı zorunlu! Uymayanlar cezalandırılacak
09:33 Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi Rıdvan Dilmen şampiyonluğun formülünü verdi
09:32 Yenidoğan çetesinin İstanbul’da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı Yenidoğan çetesinin İstanbul'da dünyaya gelen bebeğe pasif ötanazi uyguladığı ortaya çıktı
09:27 Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz Ünlü otomotiv firmasında büyük kriz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2024 06:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Boyabat'taki Bakır Tesisine Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.