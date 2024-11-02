CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika
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Yerel

CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki

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CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasını eleştirerek, halkın iradesinin gasp edildiğini ve hukukun çiğnendiğini belirtti. Doğan, CHP'nin bu durum karşısında sessiz kalmayacağını vurguladı.

02.11.2024 16:37  Güncelleme: 18:17
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Haber : İshak Kara

(VAN) - CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki göstererek, " Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak işbaşına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır" dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından tepkiler devam ediyor. CHP İpekyolu İlçe Başkanlığı üyeleri bir araya gelerek ilçe binası önünde açıklama yaptı.

"Halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır"

Ömer Doğan, şunları söyledi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Özer'in hukuki bir gerekçe olmaksızın tutuklanması, ülkemizde demokrasinin, halk iradesinin ve hukuk düzeninin iktidar eliyle bir kez daha çiğnenmesi anlamına gelmektedir. Esenyurt'luların oyuyla seçilen belediye başkanımızı hedef alarak halkın iradesini yok sayan bu kararı ve siyasi iktidarın yargıyı istediği gibi kullanarak kendi çıkarlarına göre hukuk dışı süreçler işletmesini asla kabul etmiyoruz. Kapalı kapılar ardında, toplumsal birlik ve bütünlüğümüze siyasi operasyonlarla müdahale etmek isteyenlere karşı tepkimizi daha da büyüteceğimizi ve bu baskıya karşı sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde halkın büyük desteğini kazanarak iş başına gelen Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, demokratik yollardan yönetime gelmiş ve yetkisini yalnızca milletten almıştır. Ancak bugün, halkın sandıktan çıkan iradesini yok sayan bu siyasi operasyonla halk iradesi gasp edilmekte, halkımızın seçme ve seçilme hakkı ayaklar altına alınmaktadır.

"Bu hukuksuzluk sona erene kadar, sesimizi büyüteceğiz"

Hiçbir hukuki gerekçe olmamasına rağmen ilhamı geçmişten alınan şafak operasyonları yapılması, iktidar medyasında büyük bir dezenformasyon kampanyasına girişilmesi, kurulan bu kumpasın 'ne istediniz de vermedik' denilen zamanlardan kalma yöntemlerle iş yapma alışkanlığının devamı olduğunu gözler önüne sermektedir. Öyle ki, bir hafta önce Abdullah Öcalan'ın Meclis'e getirilmesi yönünde çağrılar yapan iktidar, Türkiye'nin en büyük ilçesinin seçilmiş belediye başkanının siyasi bir kararla hapse atma cüretini göstermiştir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, her türlü baskıya ve hukuksuzluğa karşı halkımızın iradesini savunmaya, demokrasiyi korumaya kararlıyız. Halkın iradesini çiğneyen siyasi iktidara bir kez daha sesleniyoruz; bu ülkenin seçilmişlerine karşı yürüttüğünüz hukuk dışı operasyonlar, vatandaşlarımızın Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılığına gölge düşürmeyecektir. Bu hukuksuzluk sona erene kadar, halk iradesini korumak için meydanlarda, yargı önünde ve tüm demokratik platformlarda sesimizi büyüteceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasına Tepki - Son Dakika

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