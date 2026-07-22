CHP'den İstifa Eden Karaca Yeni Parti Kuracak

Haber: Gökdeniz CAN

(ISPARTA) - CHP Isparta İl Başkanlığı görevinden alınan Hasan Karaca, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde kurulacak yeni partiye "hemen geçeceklerini" bildirdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 16 Temmuz günü yapılan toplantısında görevden alınan 8 il başkanı arasında yer alan Karaca, yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in daha önce "Ya yeni bir yol bulacağız ya da yeni bir yol açacağız" ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Sürecin kolay olmadığını ve Özel'in demokratik ve hukuki yolların tamamını denediğini savunan Karaca, "Partimizin içerisinde bütün yollara başvurdu. Ama gerek hukuki yollar gerek insani yollar gerek tüzüğümüzün bize verdiği yetkilerin hepsi hiçe sayılarak bu yolların tamamen kapandığını gördük. Tüm üyelerimizle birlikte Sayın Genel Başkanımızın çağrısına kulak verdik" dedi.

Kurulacak yeni partiye katılacaklarını ifade eden Karaca, "Sayın Genel Başkanımızın partiyi kurmasıyla birlikte hemen geçiş yapacağız" diye konuştu.

"YENİ KURULAN PARTİYE GEÇERİZ ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORLAR"

Karaca, Özgür Özel'in açıklamalarının ardından çok sayıda partilinin istifa ettiğini söyleyerek, "Onlar artık bu partide kalınmasının hiçbir anlam ifade etmediğini, hukuksuzluğun ve kuralsızlığın yaşandığını düşünerek, gerekirse birkaç gün boşta bekleriz, yeni kurulan partiye geçeriz anlayışıyla hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

"Bir saat önce baktığımız son verilere göre yaklaşık 1 milyon 193 bin 600 istifa olduğu görülüyor. Bunun birkaç gün içerisinde iki milyona yaklaşacağını düşünüyoruz. Çok az bir sayının burada kalacağını düşünüyoruz" iddiasında bulunan Karaca, yeni oluşuma yönelik ilginin yoğun olduğunu savundu."

Karaca, farklı siyasi partilerde görev yapan bazı yöneticilerin de kendisiyle iletişime geçtiğini belirterek, "Bazı partilerin yönetimlerinde bulunan, halen il ya da ilçe yöneticisi olan bazı isimler beni arayarak, partilerinden istifa edip Türkiye İttifakı'na katılmak ve Sayın Özgür Özel'in yanında yer almak istediklerini ifade ettiler. Yönetimlerimizde görev almak istediklerini söyleyenler oldu" şeklinde konuştu.