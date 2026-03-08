CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Kocabay'dan Ak Partili Ök'e Eleştiri: "2 Bin Avroluk Çanta ile Vatandaşla İç İçe Değilsiniz" - Son Dakika
CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Kocabay'dan Ak Partili Ök'e Eleştiri: "2 Bin Avroluk Çanta ile Vatandaşla İç İçe Değilsiniz"

08.03.2026 12:00  Güncelleme: 12:51
CHP Denizli Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün "2 bin avroya yakın fiyatı olan çantasıyla ekonomik dar boğazdaki vatandaşa sözde ramazan ziyaretiyle 'Vatandaşın yanındayız, iç içeyiz' mesajı vermeye çalıştığını" savunarak, "2 bin avroluk çanta ile vatandaş ile iç içe değilsiniz. Aksine o insanları sosyal medya araçlarına malzeme gibi kullanmaya çalışıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Kocabay, son seçimden bu yana Türkiye'de vatandaşların ekonomik anlamda dar boğaza düştüğünü söylediklerini belirtti. Partisinin sosyal belediyecilik çalışmaları, destekler, burslar, emeklilere ikramiye destekleriyle bu sorunun önüne geçmek için var gücüyle çalıştığını ifade eden Kocabay, şunları kaydetti:

"Ancak ülkeyi bu hale getirenler bu konuda tek bir adım atmamakta ısrar etmeye devam ediyor."

AKP Denizli Kadın Kolları Başkanının depremzede vatandaşı ziyaret ettiği paylaşımında depremzedelerin evinden şık ayakkabıları ile fotoğraf atması, bu milletin bulunduğu durum ile hiç hemhal olunmadığını, sırça köşklerde sefa hayatının sürdüğünün en açık örneğidir. Ayrıca Türk toplumunun gelenek ve göreneklerinde eve ayakkabıyla girilmemesi önemli bir saygı ve nezaket göstergesi olarak kabul edilirken, böyle bir ziyaret sırasında bu hassasiyetin gözetilmemesi toplumumuzun kültürel değerleriyle de bağdaşmamaktadır.

Menemen yapmayı bilmeyen AKP Milletvekili Nilgün Ök ise 2 bin avroya yakın fiyatı olan çantası ile ekonomik dar boğazdaki vatandaşa sözde ramazan ziyareti yaparak 'Vatandaşın yanındayız, iç içeyiz' mesajı vermeye çalışıyor.

Ancak her şey ortada ki 2 bin avroluk çanta ile vatandaş ile iç içe değilsiniz, aksine o insanları sosyal medya araçlarına malzeme gibi kullanmaya çalışıyorsunuz. Bu skandal yaklaşımlarınızı halkımız görüyor. Sizin halkın dertleri ile bir alakanızın kalmadığını, çözmek gibi bir niyetinizin de olmadığını vatandaşlarımız biliyor ve artık sandığı iple çekiyor.

Biz yönettiğimiz belediyelerde sosyal anlamda verilen desteklerle, burs ve ikramiyelerle, üretime ve vatandaşın ekonomisine katkı sağlayacak projelerle halkımıza derman olmaya devam edeceğiz. CHP iktidarında bu şovların olmadığı, iç içe her şeyi paylaştığımız yarınları inşa edeceğiz."

Kaynak: ANKA

