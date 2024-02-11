CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç\'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu

Yerel

"CHP ile DEM\'in ayrı aday çıkarması sinsi bir oyun"

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'ın Baskil ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçe merkezinde gündeme ilişkin konuşan CHP'li vekil Erol, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesinde AKP ve MHP Elazığ milletvekillerinin 'evet' oyu verdiğini hatırlatarak, "Elazığ'ın 5 milletvekili var 4'ü evet dedi ben oylamaya katılmayarak 'evet' oyu kullanmadım. Şimdi soruyorum, milliyetçilik, inançlarımıza saygı, değerlerimize saygı sokaklarda palavra atarak mı olur?" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarında kentteki belediye başkan adaylarıyla beraber sürdüren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil İlçe Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi'yle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler öncesinde toplanan vatandaşlara seslenen Erol, CHP adayı Baygeldi'ye destek istedi.

"ELAZIĞ'IN 5 MİLLETVEKİLİ VAR 4'Ü İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE 'EVET' DEDİ"

6 yıldır Elazığ'ın milli ve manevi değerler yargılarına her ortamda sahip çıktığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman soyunu sopunu inkar etmeyerek, atasını, dedesini inkar etmeyerek, siyasal duruşunu inkar etmeyerek nereden geldiğimi ne olduğumu açık yüreklilikle ifade ederek bu ülkede bütün yurttaşlarımızın etnik kimliğine, inançlarına, değerlerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden birisiyim"

"MİLLİYETÇİLİK SOKAKLARDA YALAN SÖYLEYEREK OLMAZ"

Kendisine milliyetçi ve muhafazakar diyen milletvekillerinin İsveç'in NATO'ya alınmasına evet oyu verdiğini hatırlatan Erol, "Şimdi soruyorum, milliyetçilik, inançlarımıza saygı, değerlerimize saygı sokaklarda palavra atarak mı olur yoksa TBMM'de babayiğitçe tavır koyarak mı olur? Öyle milliyetçilik sokaklarda yalan söyleyerek olmaz" dedi.