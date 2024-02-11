CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil ilçesinde vatandaşlarla buluşarak İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu. Erol, AKP ve MHP Elazığ milletvekillerinin 'evet' oyu verdiğini hatırlatarak milliyetçilik ve değerlere saygı konusunda sokaklarda yalan söylemenin doğru olmadığını belirtti.

11.02.2024 17:48  Güncelleme: 18:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

EVREN DEMİRDAŞ

CHP Elazığ Milletvekili yerel seçim çalışmaları kapsamında Elazığ'ın Baskil ilçesinde vatandaşlarla buluştu. İlçe merkezinde gündeme ilişkin konuşan CHP'li vekil Erol, İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesinde AKP ve MHP Elazığ milletvekillerinin 'evet' oyu verdiğini hatırlatarak, "Elazığ'ın 5 milletvekili var 4'ü evet dedi ben oylamaya katılmayarak 'evet' oyu kullanmadım. Şimdi soruyorum, milliyetçilik, inançlarımıza saygı, değerlerimize saygı sokaklarda palavra atarak mı olur?" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarında kentteki belediye başkan adaylarıyla beraber sürdüren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Baskil İlçe Belediye Başkan Adayı Veli Baygeldi'yle birlikte esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler öncesinde toplanan vatandaşlara seslenen Erol, CHP adayı Baygeldi'ye destek istedi.

"ELAZIĞ'IN 5 MİLLETVEKİLİ VAR 4'Ü İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNE 'EVET' DEDİ"

6 yıldır Elazığ'ın milli ve manevi değerler yargılarına her ortamda sahip çıktığını belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol şöyle konuştu:

"Hiçbir zaman soyunu sopunu inkar etmeyerek, atasını, dedesini inkar etmeyerek, siyasal duruşunu inkar etmeyerek nereden geldiğimi ne olduğumu açık yüreklilikle ifade ederek bu ülkede bütün yurttaşlarımızın etnik kimliğine, inançlarına, değerlerine saygı duyulması gerektiğini ifade eden birisiyim"

"MİLLİYETÇİLİK SOKAKLARDA YALAN SÖYLEYEREK OLMAZ"

Kendisine milliyetçi ve muhafazakar diyen milletvekillerinin İsveç'in NATO'ya alınmasına evet oyu verdiğini hatırlatan Erol, "Şimdi soruyorum, milliyetçilik, inançlarımıza saygı, değerlerimize saygı sokaklarda palavra atarak mı olur yoksa TBMM'de babayiğitçe tavır koyarak mı olur? Öyle milliyetçilik sokaklarda yalan söyleyerek olmaz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç\'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu
Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Elazığ, İsveç, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:40:05. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin eleştirilerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement