CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP\'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla, hırsızlıkla yan yana gelecek bir parti değildir. Bu partinin kadroları savaş meydanlarında oluşmuş. Bu partinin kadroları yedi düvele karşı savaşmış, gericiliği tasfiye etmiş kadrolardır. Aç kaldık, susuz kaldık, işsiz kaldık, atıldık, işkence gördük, dayak yedik ama asla hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmadık, buna da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Canpolat, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP'nin 103 yıllık bir parti olduğunu, Türkiye'yi kuran kadrolarca kurulduğunu belirten Canpolat, "Büyük bir çınar. Dönem dönem fırtınalar olur. Çalı çırpı kopar. Ama çınar hep ayakta. Hiç kimsenin üzerinde oyun oynayacağı, hiç kimsenin üzerinde kişisel ikballer yürüteceği bir parti değildir" ifadelerini kullandı.

Canpolat, şöyle devam etti:

"Muğla'dan Aydın'a, İzmir'den Sakarya'ya kadar olan bu ülkenin kahramanları, ülke işgal içerisindeyken topunu, tüfeğini, elinde ne varsa almış, yedi düvele karşı savaşarak emperyalizme diş söktürmüş, gericiliği tasfiye etmiş ve bu zor şartlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran bir partinin kadrolarına sahipsiniz. Onun için bu partinin kadroları, 100 yıldır bunu dağıtmak için çaba harcayanlar oldu. Dönem dönem darbelerle karşı karşıya kalındı. Genel başkanlarımız tutuklandı. Milletvekillerimiz tutuklandı. Hem Bülent Ecevit hem Deniz Baykal tutuklanarak Zincirbozan'a gönderildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kadroları teslim olmadı. Ne darbecilere teslim oldu ne darbe yapmak isteyenlere teslim oldu. Ne içeride ne dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi'ne pusu kuranlara teslim olmayan bir partinin üyeleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin bireysel PR yapacağı bir parti değildir."

"CHP'NİN ONURUNU, HAYSİYETİNİ TARTIŞTIRMAYIZ SOKAKTA"

Canpolat, CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Ben çok kişisel belediye işlerine girmem genelde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanlarından, milletvekillerinden çok büyük bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelenler olabilir. Tutuklananlar olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partililer hiçbir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ederek AK Parti'ye gitmemişlerdir. Bakınız, 40'ın üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri var, duruşları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurunu, hasiyetini tartıştırmayız sokakta. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla, hırsızlıkla yan yana gelecek bir parti değildir. Bu partinin kadroları savaş meydanlarında oluşmuş. Bu partinin kadroları yedi düvele karşı savaşmış, gericiliği tasfiye etmiş kadrolardır. Aç kaldık, susuz kaldık, işsiz kaldık, atıldık, işkence gördük, dayak yedik ama asla hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmadık, buna da müsaade etmeyeceğiz."