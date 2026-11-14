CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP\'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP\'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi
Haber Videosu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, Muğla'da partisinin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi. Canpolat, AK Parti'ye katılacağı iddia edilen iki belediye başkanına ilişkin, 40'ın üzerinde belediye başkanının AK Parti'ye gittiğini ancak CHP'lilerin partisini bırakmadığını belirtti.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla, hırsızlıkla yan yana gelecek bir parti değildir. Bu partinin kadroları savaş meydanlarında oluşmuş. Bu partinin kadroları yedi düvele karşı savaşmış, gericiliği tasfiye etmiş kadrolardır. Aç kaldık, susuz kaldık, işsiz kaldık, atıldık, işkence gördük, dayak yedik ama asla hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmadık, buna da müsaade etmeyeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Canpolat, partisinin Muğla İl Başkanlığını ziyaret etti. Partililerle bir araya gelen Canpolat, daha sonra düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP'nin 103 yıllık bir parti olduğunu, Türkiye'yi kuran kadrolarca kurulduğunu belirten Canpolat, "Büyük bir çınar. Dönem dönem fırtınalar olur. Çalı çırpı kopar. Ama çınar hep ayakta. Hiç kimsenin üzerinde oyun oynayacağı, hiç kimsenin üzerinde kişisel ikballer yürüteceği bir parti değildir" ifadelerini kullandı.

Canpolat, şöyle devam etti:

"Muğla'dan Aydın'a, İzmir'den Sakarya'ya kadar olan bu ülkenin kahramanları, ülke işgal içerisindeyken topunu, tüfeğini, elinde ne varsa almış, yedi düvele karşı savaşarak emperyalizme diş söktürmüş, gericiliği tasfiye etmiş ve bu zor şartlarda da Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran bir partinin kadrolarına sahipsiniz. Onun için bu partinin kadroları, 100 yıldır bunu dağıtmak için çaba harcayanlar oldu. Dönem dönem darbelerle karşı karşıya kalındı. Genel başkanlarımız tutuklandı. Milletvekillerimiz tutuklandı. Hem Bülent Ecevit hem Deniz Baykal tutuklanarak Zincirbozan'a gönderildi. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kadroları teslim olmadı. Ne darbecilere teslim oldu ne darbe yapmak isteyenlere teslim oldu. Ne içeride ne dışarıda Cumhuriyet Halk Partisi'ne pusu kuranlara teslim olmayan bir partinin üyeleriyiz. Cumhuriyet Halk Partisi, kimsenin bireysel PR yapacağı bir parti değildir."

"CHP'NİN ONURUNU, HAYSİYETİNİ TARTIŞTIRMAYIZ SOKAKTA"

Canpolat, CHP'den istifa ederek bağımsız kalacağını açıklayan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'nin AK Parti'ye katılacağı iddialarına ilişkin, şunları söyledi:

"Ben çok kişisel belediye işlerine girmem genelde. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, belediye başkanlarından, milletvekillerinden çok büyük bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelenler olabilir. Tutuklananlar olabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partililer hiçbir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'ni terk ederek AK Parti'ye gitmemişlerdir. Bakınız, 40'ın üzerinde belediye başkanı AK Parti'ye gitti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkeleri var, duruşları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin onurunu, hasiyetini tartıştırmayız sokakta. Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzlukla, hırsızlıkla yan yana gelecek bir parti değildir. Bu partinin kadroları savaş meydanlarında oluşmuş. Bu partinin kadroları yedi düvele karşı savaşmış, gericiliği tasfiye etmiş kadrolardır. Aç kaldık, susuz kaldık, işsiz kaldık, atıldık, işkence gördük, dayak yedik ama asla hırsızlıkla, yolsuzlukla anılmadık, buna da müsaade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk PartisiYerel YönetimAK PartiBelediyePolitikaGüncelMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MEB’den köklü değişiklik Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı MEB'den köklü değişiklik! Okullarda yıllardır süren uygulama yasaklandı
Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti Gerçeği öğrenince inanamadı Otomobilinin far ampulünü değiştirecekti! Gerçeği öğrenince inanamadı
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan’ın yanıtı bomba Haluk Bilginer’in “Türkiye sineması” çıkışına Gökhan Alkan'ın yanıtı bomba
15:48
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda Yürekler bir kez daha dağlandı
4 şehidimize gözyaşlarıyla veda! Yürekler bir kez daha dağlandı
14:21
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
Haberler.com gündeme getirdi, şehidin evine gönderilen yemek için belediye başkanı özür diledi
14:12
Orban’ın eski bakanına operasyon Toprağın altından servet çıktı
Orban'ın eski bakanına operasyon! Toprağın altından servet çıktı
14:04
Türkiye bu köyü konuşuyor Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
Türkiye bu köyü konuşuyor! Kendi akaryakıt istasyonlarını aldılar
13:54
Bakan Şimşek’e emekli, memur ve asgari ücret soruldu Yanıtı dikkat çekti
Bakan Şimşek'e emekli, memur ve asgari ücret soruldu! Yanıtı dikkat çekti
13:28
AK Parti’den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
AK Parti'den emekli ve asgari ücretlileri heyecanlandıran sözler: Haklılar, gelirler yükselecek
13:13
Ordu’da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 kişi yaşamını yitirdi
13:05
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu Neyse ki gereken cevabı verdi
Suudi generale tuzak Türkiye sorusu! Neyse ki gereken cevabı verdi
11:10
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
Yeni Parti kurultayında dikkat çeken detay! 27 parti çağrıldı, davet edilmeyen tek parti var
10:47
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Jürinin basit bulduğu gösteri, sonunda ayakta alkışlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 16:05:01. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Canpolat, CHP'nin yolsuzlukla anılmayacağını söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android