CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli\'yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi makamında ziyaret etti ve yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu.

31.05.2024 12:34  Güncelleme: 12:35
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(İZMİR) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi makamında ziyaret etti. Yücel, "Lal Başkanım hem gençliği hem enerjisi hem de genç yaşına rağmen partide aldığı görev ve kazandığı belediyesi ile Çeşme'ye İzmir'e çok yakıştı. Çeşme çok güzel ama Lal Başkanım ve sizlerle daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel'i makamında ağırladı. CHP'li Yücel'in Başkan Denizli'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunduğu ziyarette, CHP Çeşme İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve ilçe yöneticileri ile Çeşme Belediye Meclis Üyeleri de yer aldı.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'ye yeni görevinde başarı dileklerinde bulunan Yücel, "Lal Başkanım hem gençliği hem enerjisi hem de genç yaşına rağmen partide aldığı görev ve kazandığı belediyesi ile Çeşme'ye İzmir'e çok yakıştı. Ben inanıyorum ki bu dönem Lal Başkanın danışmanlığında çok güzel işler yapacaksınız. Çeşme çok güzel ama Lal Başkanımla ve sizlerle daha güzel olacağına inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'yi ziyaret etti - Son Dakika

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