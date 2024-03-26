CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Malatya'da yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Malatya'da yeni bir dönem başlıyor

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'da yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edileceğini söyledi. Karatepe, Malatya'nın içinde bulunduğu durumu üzüntüyle karşıladığını belirtti.

26.03.2024 14:14  Güncelleme: 14:48
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Malatya'da; "Malatya, 50 yıl aradan sonra yeniden halkçı belediyeciliğin ne olduğuyla tanışmaya çok yakın. Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirirsek 1 Nisan sabahı Malatya'da yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edeceğiz. Bu yeni dönem şu anda büyük sorunlarla baş başa kalan, mücadele eden kıymetli hemşehrilerimiz için de yeni bir dönemin ve icraat sürecinin başlangıcı olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, seçim çalışmaları kapsamında Malatya'ya geldi. Malatya İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Karatepe, şunları söyledi:

"Malatya'da olmaktan büyük mutluluk duydum ama Malatya'nın içinde bulunduğu durumu da görünce gerçekten üzüldüm. Depremin üzerinden 13 ay geçmiş olmasına rağmen hala binlerce hemşehrimiz konteynerlerde, zorlu koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Yeterince ilgi görmedikleri, ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ciddi sıkıntılar olduğunu görmek beni üzdü. Bir yıl uzun bir zaman çok şey yapılabilirdi ama maalesef ihtiyaçları karşılanamamış. O yüzden Malatya'nın içinde bulunduğu durum beni hakikaten üzdü. İnşallah sorunlar kısa sürede çözülür, hemşehrilerimize hayatlarına kaldığı yerden devam ederler ama maalesef yeterince destek verilmediği kentin içinde bulunduğu durumdan çok net bir şekilde anlaşılıyor.

"MALATYA'NIN ÖZ EVLADI VELİ AĞBABA SAHADA ÇALIŞIYOR"

Malatya, 50 yıl aradan sonra yeniden halkçı belediyeciliğin ne olduğuyla tanışmaya çok yakın. Önümüzdeki süreyi çok iyi değerlendirirsek 1 Nisan sabahı Malatya'da yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edeceğiz. Bu yeni dönem şu anda büyük sorunlarla baş başa kalan, mücadele eden kıymetli hemşehrilerimiz için de yeni bir dönemin ve icraat sürecinin başlangıcı olacak. Kıymetli vekilimiz Veli Ağbaba, Malatya'nın öz evladı olarak sahalara inmiş çalışıyor. CHP'li olsun olmasın her kesime dokunmuş, ciddi bir şekilde de karşılık bulmuş. Yakasından CHP rozetini çıkarıp 'Ben bir siyasetçi ya da bir partinin temsilcisi olarak değil ama bu memleketin öz evladı olarak hemşehrilerime hizmet etmek için bu yola çıktım' diyor. Bunun da karşılık bulduğunu görüyorum. Çok katkı sağlayacağını da biliyorum, yıllardır sahada ve herkese dokunmuş, her yeri tanıyan bir isim. Kazandığı zaman herkese eşit hizmet edeceğini biliyorum."

"FATURAYI VATANDAŞA ÇIKARMAYA DEVAM EDİYORLAR"

Ülke ekonomisinin son durumuna değinen Karatepe, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Maalesef çok zor bir dönemden geçiyoruz. Salona baktığımda da bu zorlukları yaşayan pek çok hemşehrimizin olduğunu görüyoruz. Yüksek enflasyon sorunumuz var. İktidar enflasyonla mücadele etmek yerine vatandaşın ümüğünü sıkacak işlere imza atıyor. Sanıyor ki Türkiye'deki enflasyonun sebebi insanların çok para harcıyor olması. Emekli aylığı artış oranı yüzde 33 oldu. 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı ama enflasyon yüzde 54. 'Ben emekliye para verirsem o da gidip domates, biber alacak bu da enflasyonun artmasına yol açacak' diyor. Enflasyonun artmasına yol açan şey izin temel ihtiyaçlarını karşılamanız değil. Yanlış teşhis koydukları için size fatura keserek bunu çözmeye çalışıyorlar ama bu çözüm olmayacak. Şu anda Türkiye'de en yüksek faizi ödeyenler; ek hesaplar ile memur, işçi, emekli ve işsizlerin çektiği kredilere uygulanan faizler, yüzde 113. İktidar enflasyon hedefinin üç katı kadar yüksek bir faiz uyguluyor. Bunu niye yapıyor, oradan para kullanıp harcamasın diye. Maaş yok yetmiyor, ek hesap çok pahalı ne yapacaksınız? Akşam eve giderken ekmeği, domatesi neyle alacaksınız konusuna hiç girmiyorum. Uyguladıkları politikanın özünde size daha ağır bir fatura çıkarmak var. Bunu da çok somut verilerle görüyoruz. Bunun değişmesi lazım ama iktidar o kesimlere dokunamadığı için faturayı ne yazık ki size çıkarmaya devam ediyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Malatya\'da yeni bir dönem başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe: Malatya'da yeni bir dönem başlıyor - Son Dakika

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