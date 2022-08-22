Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

22.08.2022 18:32
Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş’i kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş'i kabul etti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat ve CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ile birlikte CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Belediye çalışmaları, bölgedeki tarım ve hayvancılığın sorunları hakkında bilgi veren, tarım ve yerel yönetimlerin sorunlarıyla ilgili rapor sunan Başkan Eriş, Kılıçdaroğlu'nu Ödemiş'in kurtuluşunun 100. Onur Yılı etkinliklerine davet etti. Eriş şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilçemizin kurtuluşunun 100. Onur Yılı anısına düzenleyeceğimiz kutlamalara davet ettik. Halkçı belediyecilik çalışmaları kapsamında kentimizin dört bir yanında var gücümüzle sürdürdüğümüz çalışmaları paylaştı. Tarım ve hayvancılığın kalbinin attığı kentimizde tarımsal üretim ve süt hayvancılığındaki güncel sıkıntıları, süs bitkileri üretimimizi konuştuk. Süs bitkisi üreticilerimizin KDV konusundaki indirim talebini ilettik. Akaryakıt ve enerji girdi maliyetleri konusundaki beklentileri aktardık.

"MAVİ MAZOT UYGULAMASI ÖNERİMİZİ PAYLAŞTIK"

Üreticilerimizin sorun ve beklentileri ile çözüm önerilerini paylaştık. Artan maliyetler karşısında giderek zorlaşan koşulları aktardık. Ekonomik krizle birlikte yerel yönetimlerin artan sorunları ve çözüm önerileri konusunda Sayın Genel Başkanımıza bilgi verdik. Belediyelerin halkımıza hizmet ederken kullandığı akaryakıttan daha az vergi alınması ve 'mavi mazot' uygulaması önerimizi paylaştık. Aynı zamanda İller Bankası paylarının artırılmasının belediyelerin ekonomik yönden güçlendirilmesi adına önemini paylaştık. Tarihi Birgi'nin UNESCO Dünya Mirası yolculuğunu paylaştık. Birgi konusundaki heyecanımıza Sayın Genel Başkanımız da ortak oldular. Sayın Genel Başkanımız bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, hemşehrilerimize selamlarını ilettiler."

YORUMLAR
500
Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın görüşmesinde duvardaki fotoğraf dikkat çekti Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde bir araya gelen 6'lı masanın görüşmesinde duvardaki fotoğraf dikkat çekti 6'lı masa 6. kez bir araya geldi 6'lı masa 6. kez bir araya geldi
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ödemiş, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
17:53 Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilimi yükselten suikastın arkasındaki isim! Temmuzda ülkeye girmiş
17:19 Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi'nin Süper Lig'de şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
17:14 Tanju Özcan'ın dosyasına CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan karar çıkmadı!
17:07 Okları üzerine çeken Havrita uygulaması sonrası köpek ölümleri sürüyor! Antalya'da 9 sokak köpeği ölü bulundu, bölgedeki 25 köpek ortadan kayboldu
16:45 Sosyal medyada kampanya başlatılmıştı! Havrita uygulamasına erişim engeli getirildi
16:40 Metrobüste bir kadının fotoğraflarını çeken sapık tokadı yedi! O anlar kameraya yansıdı
16:38 Okan Buruk, Fatih Terim'in gözbebeğine kapıları kapattı! Taylan Antalyalı gidiyor
16:34 Kızı bombalı saldırıda öldürülen Alexander Dugin ilk kez konuştu: Onu Ukrayna rejimi katletti
16:24 Çaya düşen terliğini almak isteyen çocuk can verdi! Cesedine ulaşma çabaları sürüyor
16:40 Hayvan otlatırken üzerine yıldırım isabet eden çocuk yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2022 18:38:03. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş Belediye Başkan Eriş, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement