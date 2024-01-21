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CHP Genel Başkanı Özel: "CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Elazığ'da yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın milletin derdi DEM değil, zam olduğunu belirterek, CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması ve ilişkisi olmadığını vurguladı. Özel, Elazığ Belediyesi'ni kazanacaklarını ve tarih yazacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özel: "CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir"
21.01.2024 - 21:10,  Güncelleme: 21:15
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CHP Genel Başkanı Özel: "CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir"

ELAZIĞ - ECHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde'" dedi.

Yarın Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde merhum Tunceli Milletvekili Kamer Genç için düzenlenecek anma programına katılacak olan CHP Genel Başkanı Özgül Özel, bugün Elazığ'a geldi. Partililer tarafından karşılanaı Özel, açıklamalarda bulundu. Özel, "Biz siyasette Kamer Genç gibi dürüst, korkusuz ve söylediği sözü zamana bırakan ama hiçbir zaman haksız çıkmayan ilkeli siyasetimizle varız. Sizlerle beraberiz. Biz Kamer ağabeyimizle de, tüm CHP'lilerle de, Tunceli ve Elazığlılarla gurur duyuyoruz. Bundan sonra da hep birlikte olacağız. Buradan bir kez daha Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyoruz. Sürekli polemik yapmak, kavga çıkarmak istiyor. Sürekli olmadık yalanlarla, iftiralarla partimizi bir araya getirmek istiyor. İstiyor ki kavga edelim. Erdoğan bizim kavgamız yoksullukla, açlıkla, insanların düştüğü durumladır. Türkiye'de büyük bir ekonomik kriz vardır. Sen başta emekliler olmak üzere emekçileri, emeklileri büyük sıkıntı içerisinde bıraktın" diye konuştu.

Özel, "Erdoğan; milletin derdi DEM değil, milletin derdi zam zam zam. DEM diye tutturmuş. CHP ayrı bir parti, DEM ayrı bir partidir. Bize ziyarete geldiler, dedik ki 'Ne görüyorsanız burada. Açık açık gözünüzün önünde.' CHP'nin milletin görmediği hiçbir anlaşması, angajmanı ve ilişkisi yok. Herkes gözler önünde. Ancak tutturmuş bir DEM. DEM'i bırak ta artık biraz zamma bak. 10 bin lira yaptığın emekli maaşı kimseye yetmiyor. Önce sen zammı ver, emekliye en az bir asgari ücret ver. Ondan sonra gel bizimle uğraş. Bana diyorsun ki 'Özgür efendi', efendiliğimizi bozmadan sana sesleniyorum. Millet aç, yoksul. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapmadan karşıma gelme. Seninle muhatap olmuyorum. Hep birlikte çalışıp 31 Mart'ta önemli bir başarı elde etmek istiyoruz. Elazığ'da 31 Mart için adayımız son derece çalışkan, son derece yakışıklı, Elazığ'a yakışır partimizin önceki dönem il başkanımıza sahip çıkmanızı istiyorum. Nisan ayında Elazığ Belediyesi'ne bir acı kahvenizi içmeye gelmek istiyorum. Belediyeyi kazanın, hep birlikte gelelim. Elazığ Belediyesi'ni bir partinin belediyesi olmaktan çıkartıp, Elazığ'ın belediyesi yapalım. O güne kadar hepinize başarılar diliyorum. Elazığ Belediyesi'ni kazanacağız ve tarih yazacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
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