CHP Genel Başkanı Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Bahçeli'ye yanıt

"Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin şehidin tabutunun üstüne bir elini koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş"

"Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır. Biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi sürdürelim"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin şehidin tabutunun üstüne bir elini koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş" dedi.

Özel, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin 'CHP ve DEM dinlememe ve Anayasa Mahkemesi'nin yapacağını kendisinin yaptığının hatırlatılması üzerine, "Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar hukuki bir kararken, yasamanın buna karışıyor olması artık son zamanlarda alışkanlık haline gelmiş kuvvetler ayrılığının dolayısıyla Anayasal düzenin ayaklar altına alınmasından başka bir şey değildir. Geçen konuşmamızı dinleyip o konuda övgülerini ifade etmişti. Onların gruplarını ben dinleyememiştim. Tahmin ediyorum buna yönelik yaklaşımda olabilir. Bahçeli kendisini muhalefet partisi olarak tanımlamıştır. Biz muhalefete muhalefet etmeme geleneğimizi sürdürelim" ifadelerini kullandı.

Erdoğan değerlendirmesine ilişkin olarak Özel, "Gerçekten özellikle oraya Birisi Manisa'ya gövde gösterisi yapmaya gitmiş lafını utanarak ürpererek dinledim. Ne gövde gösterisi ya bu kadar kalpsizlik olur mu? Şehit cenazesine gidiyoruz ve buna gövde gösterisi diyor. Gövde gösterisi dediğin şehidin tabutunun üstüne bir elini koyup bir eline mikrofon alıp siyasi söylemlerde bulunmaktır. Şehit cenazesine gitmek ne zamandan beri gövde gösterisi olmuş. Sonrasında bindirilmiş kıtalarla ilçelerle topladıklarıyla komşu illerinden topladıklarıyla götürüp bize karşı slogan attırmak marifet mi şey cenazesinde. Buna kim karar versin? Cenazeye gitmek mi gövde gösterisi orda sövgü gösterisi yapmak mı hangisi şeyde incitiyor? Şehidin ailesi bugün konuşmuş. 'Özgür Özel bizim de ailemizin evladı' diyor. Daha söyleyecek bir şey var mı? Birazcık utanma olmaz mı? Şehit ailesi 'yaşananlardan utandık, kınıyoruz. 3-5 kişiyi toplayıp getirmişler, bağırtıyorlar' diyor. Bunun ailemizle ilgisi yok. 'Özgür Özel bizim ailemizin evladı' diyor. Ben Manisa'nın evladıyım. Ne Manisa'da ne 81 ilin herhangi bir yerinde bu tip davranışların yapılmasını asla doğru bulmam. Bizim elimiz armut toplamaz, Erdoğan'a aynı şekilde cevap mı verelim. Aynı şekilde cevap verecek olursak camilerin avluları siyasi protesto mekanlarına dönüşürse bundan Cumhurbaşkanı olarak hoşnut mu olacak? Biz gençlik kollarımızı götürüp aynı sloganları attıramaz mıyız, marifet mi bu? Marifet böyle durumlarda aileyle duygu bağını kurabilmekte, ne kadar üzgün kızgın olmakta olmaksa orada metanet korumaktır. Tahmin ediyorum o açıklamasını duyduysa Bahçeli Erdoğan'ı da dinlemeye gitmez artık" dedi.