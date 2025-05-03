CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklu Kalmasının Bedelini Açıkladı - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklu Kalmasının Bedelini Açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapiste tutulmasının ülke ekonomisine maliyetinin 2.2 trilyon lira olduğunu ifade etti. Ayrıca, depremle ilgili uluslararası iş birliğine vurgu yaptı.

03.05.2025 19:49
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CHP Genel Başkanı Özel: "Ekrem başkanı içeride tutmanın bedeli 2.2 trilyon"

KONYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Ekrem başkanı içeride tutmanın bedeli 2.2 trilyon. Konya'da yeni doğan çocuğu da evinde oturan amcayı da ilgilendiriyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingine katıldı. Kılıçarslan Meydanında düzenlenen mitingde konuşan Özel, "31 Mart'ta Konya'da başarı yakalamasak da kabuğumuzu kırdık. O gün 47 yıl sonra CHP Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu büyük başarı bizim 50 yıllık hasretimizi bitirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimler tarihinin en büyük başarısı bize nasip olurken Tayyip bey de ilk kez ikinciliği tadıyordu. Seçim gecesi yaptığım konuşmada bunu bir zafer değil görev olarak algıladığımızı, halkın CHP'ye kredi açtığını söyledim. Bu seçimin kaybedeni yoktur, kazananı herkestir dedim" ifadelerini kullandı.

"Deprem için hep birlikte siyaset üstü şekilde çalışalım"

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu hatırlatan ve deprem bakanlığının kurulması gerektiğini belirten Özel, "Türkiye deprem ülkesi. İstanbul'u büyük bir deprem bekliyor. Git bir Deprem Bakanlığı kur. Her partiden bakan yardımcısı al. Hep birlikte siyaset üstü şekilde çalışalım. Gel beraber yürütelim bu işi dedim dönüp bakmadılar" diye konuştu.

"Ekrem başkanı içeride tutmanın bedeli 2.2 trilyon"

Hapiste olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında da konuşan Özel, "Ekrem başkanı içeride tutmanın bedeli 2.2 trilyon. Konya'da yeni doğan çocuğu da evinde oturan amcayı da ilgilendiriyor. Kişi başı 25 bin lira para yapıyor, asgari ücretten fazla. Hepimizin cebinden bir asgari ücretten fazlasını alıp bu korku için harcadılar. Bu paranın yarısıyla Türkiye'deki bütün çiftçilerin bankalara olan borçlarını kapatırdık. Bu kadar büyük bir para, rakibini elemek için harcadığı paradır ama bu paranın da hesabı sorulur o mert adam da günü gelir cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklu Kalmasının Bedelini Açıkladı - Son Dakika

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