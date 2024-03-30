CHP Genel Başkanı Özel, gençleri sandık başına davet etti
İZMİR - CHP Lideri Özgür Özel, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın istisnasız, firesiz sandık başına bekliyoruz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala İzmir'e geldi. Balçova'da otobüsle vatandaşları selamlayan Özel, ardından CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay ve CHP Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit ile birlikte Balçova Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi. Buradaki konuşmasında özellikle gençleri sandığa davet eden Özel, "Yarın 61 milyon seçmen Türkiye'de sandık başına gidecek. İki önemli karar verecek. Bunlardan birincisi seçmen, yerel yöneticilerine karar verecek. Geçen seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir büyük ittifakla çok sayıda belediyeyi kazanmıştı. 5 yıl boyunca arkadaşlarımız hizmet ettiler. Yarın sandıklar açıldığında iki şey belli olacak. Bir israf yerine hizmet yapan halkçı belediyeciliğin halktan gördüğü teveccühü sandık sonuçlarında görmek isteriz. İkincisi de genel seçimlerde montaj kasetlerle, videolarla, korkuları yöneterek, 'eğer biz gelmezsek felaket olur' diyerek çok küçük bir farkla devletin televizyonunu, ajanslarını kendisine alet ederek seçimi kazananlar, 10 aydır Türkiye'ye kan kusturuyorlar" diye konuştu.
Gençlere çağrı
Genç seçmenlere de çağrıda bulunan Özel, şunları kaydetti: "Genç seçmenlerimiz maalesef özgürlükleri kısıtlayan, hayat biçimlerine karışan, üniversitelerine kayyum atayan, konserleri yasaklanan, festivalleri yasaklanan ve her geçen gün istedikleri gibi değil, istemedikleri bir ülkeye zorlanan gençlerimiz bu iktidara tepkilerini yarın sandık başında gösterecekler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine emanet ettiği cumhuriyete sahip çıkmak isteyen gençleri yarın istisnasız, firesiz sandık başına bekliyoruz. Demokrasi özgürlük demektir. Özgürlüğü isteyen demokrasiye sahip çıkmalıdır. Demokrasiye sahip çıkmak sandığa gitmekle olur. Tüm gençleri siyasi görüşleri ne olursa olsun ülkesini seven, yarınından endişe duyan tüm gençleri yarın sandık başına gelmeye, geleceklerine sahip çıkmaya devam ediyorum."
"Herkesi sağduyuya davet ediyorum"
"Yarın sandık başındaki tüm görevlileri demokrasiye sahip çıkacakları için bir kez daha tebrik ediyorum" diye sözlerini sürdüren Özel, şu ifadelere yer verdi:
"Partimizin görevlilerine, bütün sonuçlar alınana, son ıslak imza teslim edilene, son seçim sandığından son sonuç kaydedilene kadar görev yerlerini terk etmemelerini bekliyorum. Bugüne kadar kazasız, belasız bir şekilde geldik. Herkes çok dikkatli olsun, yarın ufak tefek gerginlikler olabilir. Mutlaka sabırlı olunsun, hoşgörülü olunsun. Seçimde istenmedik olaylar yaşanmadı, çok az yaşandı. Bundan sonra da seçim sonuçları alınana kadar herkesi sağduyuya davet ediyorum."
"Türkiye'de demokrasi kazanacak"
Kendi galibiyetlerinin kimsenin mağlubiyeti olmadığına değinen Özel, "Mutlu olacağız, sevineceğiz. Taşkınlık yapmamaya, kimseyi rencide etmemeye, kimseyi kaybettik hissiyatına sevk etmemeye davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Türkiye'de Türkiye ittifakı kazanacak. Sonuçta Türkiye kazanacak. Bu seçimin kaybedeni kimse olmayacak. Türkiye'de demokrasi kazanacak, siyasete bir denge gelecek. Onun için sevinç gösterileri ve kutlamalarda, ölçülülük prensibini asla terk etmemeyi, hastaları düşünmeyi, küçük çocukları, bebekleri düşünmeyi, belli bir saatten sonra yüksek ses gürültü yapmamayı ve centilmenlik içinde galibiyeti karşılamayı bütün örgütümüze bir talimat olarak iletiyorum" cümlelerini aktardı.
Özgür Özel ve beraberindeki partililer açıklamanın ardından vatandaşları selamladı.
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