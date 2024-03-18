CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye'de partililerle buluştu
OSMANİYE - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, " Türkiye'ye güveniyorum, Türk insana güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum, Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak. Türkiye kazanacak" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'yi ziyaret etti ve seçim irtibat bürosunda partililerle buluştu. Seçim irtibat bürosu önünde "halk buluşması" programında partililere hitap eden Özel, konuşmasına geçtiğimiz günlerde kalp krizi sonucu vefat eden merhum il başkanı Mehmet Orhun Döğüşçü'yü anarak başladı ve Osmaniye'nin kendisi için ikinci bir memleket olduğunu vurguladı.
"Osmaniye benim ikinci memleketim"
CHP Genel Başkanı Özel, "İllere giderken Osmaniye'ye de gideceğim dedim, oraya dediler, 1 ay önce gittiniz çok iddialı olduğumuz şehirlere gidelim dediler. Birincisi Osmaniye'de çok iddialıyız, ikincisi Manisa'ya mı Osmaniye mi derseniz Osmaniye'ye gidelim derim, Manisa doğduğum yer, büyüdüğüm yer, doyduğum yer memleketim gitmedim mi burnumda tüter ama Osmaniye'de ne dedik ikinci memleketim kardeşlerimin memleketi, abilerimin memleketi, babalarımın, dedelerimin memleketi dedim. Hepinizi çok seviyorum. Osmaniye'de fahri milletvekilliği de yaptım" dedi.
"Özel, Devlet Bahçeli'ye memleketinden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Özel, "Bugün sabah bir haber okudum, Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum. Osmaniye'de önemli olan siyasi ayrılıklar olur tartışmalar da olur belki ama, Osmaniye'nin insan yönü kuvvetlidir hemşericiliği kuvvetlidir. Osmaniyeli birbirini seven, vatanını seven, kalbinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan insanların memleketidir " dedi.
"Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insana güveniyorum"
CHP Genel Başkanı Özel, "Osmaniyeli alnının terini toprağa damlatandır, topraktan bereket fışkırtandır o bereketle çoluğunun çocuğunun rızkını kazanandır. Haramdan ve yalandan korkan, kalbinde vatan, millet, bayrak sevgisi taşıyandır, güzel insanların, çalışkan çiftçilerin memleketidir. Ben Türkiye'ye güveniyorum, Türk insana güveniyorum, Osmaniye'ye güveniyorum, Serkan kazanacak, Osmaniye kazanacak" dedi.
Son Dakika › Yerel › CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye'de partililerle buluştu - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?