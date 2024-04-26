CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti

CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur\'u tebrik etti

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyareti kapsamında Pamukkale Belediye Başkanlığı'nı ziyaret ederek Ali Rıza Ertemur'u tebrik etti. Özel, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilikle de vatandaşların ekonomik sorunlarına çözüm bulacaklarını belirtti.

26.04.2024 17:15  Güncelleme: 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti

DENİZLİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyareti kapsamında Pamukkale Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, "Ali Rıza Başkanımız, tüm belediyelerimizde olacağı gibi, temel belediyecilik hizmetlerinin en iyisini, üzerine sosyal belediyecilik ile de vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında toplumumuza sahip çıkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Denizli ziyaretleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkezefendi Belediye Başkanlığı ve Pamukkale Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel'in ziyaretinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun hazır bulundu.

"Tarımın, sanayinin ve turizmin birlikte ayağa kaldıracağı bir ilçe Pamukkale"

Pamukkale Belediye Başkanlığı ziyaretinde hem belediye personeli hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i, Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur makamında ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Genel Başkanımız Özgür Özel'i, Denizli halkımızla birlikte yürekten bir coşku ve heyecanla bekliyorduk. Türkiye'mize gelen bahar Denizli'mizde de filizlerini verdi. Ülkemizde başlayan baharın Denizli'de temsilcisi olarak bizlere ve örgütümüze güveni ve desteği için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pamukkale ilçesinin gerçek değerini Ali Rıza Ertemur Başkan ile kazanacağını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ali Rıza Başkan milletvekilliği yaptığı dönemde de özellikle Denizli'nin Pamukkale'nin sesini mecliste duyurmuş, halkta karşılığı olan bir başkan. Çok önemli bir seçim başarısı elde etti. Tüm başkanlarımızla birlikte kendisinin başarısından çok mutluyuz. Ali Rıza başkanla görüşmemizde de çok iddialı bir konuşması oldu 'gelecek dönemde karşımıza rakip dahi çıkmayacak, biz o kadar iyi çalışacağız' dedi. Kendisinin siyasi geçmişinde ve ticari geçmişinde bu başarılar var. Başarılarla dolu bir hayatı var. Yine böyle başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyorum. Pamukkale, Türkiye'nin kötü politikalar yüzünden geçmişteki önemine ulaşamayan Pamukkale travertenlerine de sahip bir yer. Tarımın, sanayinin ve turizmin birlikte ayağa kaldıracağı bir ilçe Pamukkale. Sayın belediye başkanımız bu öngörüye, bu vizyona sahip bir başkan. Büyükşehir belediyemizde olacağı gibi burada da temel belediyecilik hizmetlerini vererek üzerine sosyal belediyecilik ile vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında toplumumuza sahip çıkacaklardır. Bunun yanında da hem turizmi hem tarımı destekleyerek burada çok önemli bir başarıyı elde edeceğimize eminim" dedi.

Ziyaret sonunda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hatıra defterine günün anısına duygularını yazdı. Ardından da, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Özel'e hediye takdim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sevgi gösterileri eşliğinde Denizli'den ayrıldı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Belediye Başkanlığı, Özgür Özel, Pamukkale, Ekonomi, Denizli, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
18:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte’den ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Rutte'den ortak basın toplantısı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
14:02 Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor Ticaret Bakanlığı, fiyatları düşürmek için tavuğa ihracat yasağı getiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:55:19. #1.12#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement