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CHP Genel Başkanı Özel, Pamukkale Belediye Başkanı Ertemur'u tebrik etti

DENİZLİ - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Denizli ziyareti kapsamında Pamukkale Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel, "Ali Rıza Başkanımız, tüm belediyelerimizde olacağı gibi, temel belediyecilik hizmetlerinin en iyisini, üzerine sosyal belediyecilik ile de vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında toplumumuza sahip çıkacaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özel, Denizli ziyaretleri kapsamında Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Merkezefendi Belediye Başkanlığı ve Pamukkale Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti. Özel'in ziyaretinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, CHP Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Coşkun hazır bulundu.

"Tarımın, sanayinin ve turizmin birlikte ayağa kaldıracağı bir ilçe Pamukkale"

Pamukkale Belediye Başkanlığı ziyaretinde hem belediye personeli hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i, Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur makamında ağırladı. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Genel Başkanımız Özgür Özel'i, Denizli halkımızla birlikte yürekten bir coşku ve heyecanla bekliyorduk. Türkiye'mize gelen bahar Denizli'mizde de filizlerini verdi. Ülkemizde başlayan baharın Denizli'de temsilcisi olarak bizlere ve örgütümüze güveni ve desteği için kendisine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Pamukkale ilçesinin gerçek değerini Ali Rıza Ertemur Başkan ile kazanacağını belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Ali Rıza Başkan milletvekilliği yaptığı dönemde de özellikle Denizli'nin Pamukkale'nin sesini mecliste duyurmuş, halkta karşılığı olan bir başkan. Çok önemli bir seçim başarısı elde etti. Tüm başkanlarımızla birlikte kendisinin başarısından çok mutluyuz. Ali Rıza başkanla görüşmemizde de çok iddialı bir konuşması oldu 'gelecek dönemde karşımıza rakip dahi çıkmayacak, biz o kadar iyi çalışacağız' dedi. Kendisinin siyasi geçmişinde ve ticari geçmişinde bu başarılar var. Başarılarla dolu bir hayatı var. Yine böyle başarılarla dolu bir dönem geçirmesini diliyorum. Pamukkale, Türkiye'nin kötü politikalar yüzünden geçmişteki önemine ulaşamayan Pamukkale travertenlerine de sahip bir yer. Tarımın, sanayinin ve turizmin birlikte ayağa kaldıracağı bir ilçe Pamukkale. Sayın belediye başkanımız bu öngörüye, bu vizyona sahip bir başkan. Büyükşehir belediyemizde olacağı gibi burada da temel belediyecilik hizmetlerini vererek üzerine sosyal belediyecilik ile vatandaşlarımızın yaşadığı ekonomik sorunlar karşısında toplumumuza sahip çıkacaklardır. Bunun yanında da hem turizmi hem tarımı destekleyerek burada çok önemli bir başarıyı elde edeceğimize eminim" dedi.

Ziyaret sonunda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, hatıra defterine günün anısına duygularını yazdı. Ardından da, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Özel'e hediye takdim etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sevgi gösterileri eşliğinde Denizli'den ayrıldı.