CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: \'Seçimi kaybettirmek için mimari tasarım mı var?\'

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Edirne'de; "Memleket Partisi'nden Zafer Partisi'ne, İYİ Parti'sinden, DEM'ine, bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetsin diye gayret ediyorlar. Peki bu tablonun oluşması hayatın olağan tablosuna uygun mu? Yoksa burada mimari tasarım mı var" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün CHP Edirne İl Başkanlığı ziyaret ederek basın toplantısı yaptı. Toplantıya, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Edirne İl Başkanı Samet Kahraman ve CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu da katıldı. Günaydın, siyasi partilerin İstanbul adayları ve avukat Feyza Altun'un gözaltına alınmasıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:
"YOKSA BURADA MİMARİ TASARIM MI VAR?"
"Seçime girdiler ve seçimde kendileri için çalışacaklar. Peki Ahmet Türk ne diyor? Ahmet Türk de diyor ki; 'Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür çünkü lider Erdoğan'dır. Dolayısıyla CHP'den bir beklentimiz yok' diyor. Yani DEM daha fazla AKP ile beraber davrandığını nasıl ifade etmeli ama AKP'li yazarlar, çizerler hep beraber diyorlar ki 'Yok yok aslında Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor'. Gerçeği çarpıtarak bir yere varamayız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var. Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum var. Bu ikisinden başka birisinin seçimi kazanabilmesi mümkün mü? Peki karşısında dizilenler kimden oy almaya, kime kaybettirmeye çalışıyorlar. Memleket Partisi'nden Zafer Partisi'ne, İYİ Parti'sinden, DEM'ine, bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçimi kaybetsin diye gayret ediyorlar. Peki bu tablonun oluşması hayatın olağan tablosuna uygun mu? Yoksa burada mimari tasarım mı var? Saat 17.00'de teslim etmişler etmemişler o bizim sorunumuz değil. Ortaya çıkan tablo ne? Karşımızdaki bu bütün Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar.
"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİ BU ÜLKENİN ÖNÜNE GETİRMEYE ÇALIŞACAKLAR"
Gelelim Feyza Altun meselesine… Üslubu, vesaire başka bir tartışma konusu olabilir ama 'Türkiye şeriat devleti olmayacak' diyen bir kadını, gözaltına alıp bir gece nezarette tutarak kime gözdağı vermeye çalışıyorsunuz? Bütün bunlar laiklik, Cumhuriyet karşıtı hareketlerin AKP'den beslendiğinin çok açık göstergeleridir. Bu yargı düzenini, bu kolluk düzenini 21 yıldır bunlar inşa etmişlerdir. O nedenle de diyorum ki; bu mesele yalnızca 31 Mart meselesi değildir. Eğer 31 Mart'tan arzu ettikleri neticeyle çıkarlarsa bu Meclis içerisinde 360'ı bularak bir anayasa değişikliğini bu ülkenin önüne getirmeye çalışacaklar."
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