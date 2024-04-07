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CHP heyeti Hatay için olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ya verdi

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi heyeti, seçimler sonrası YSK Hatay İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Parti adayına vermesine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile birlikte Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'i ziyaret etti. Nezaket ziyareti yapıldığını belirten CHP heyeti, YSK önünde açıklamalarda bulundu. Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Hatay için olağanüstü itiraz dilekçesi verdiklerini ifade etti. İlçeler için de itiraz dilekçelerini dün akşam itibarıyla verdiklerini belirten Çiftçi, dilekçenin YSK'nın gündemine girmesini beklediklerini söyleyerek, yerel seçimlerde haksızlıklar yaşandığını iddia etti. Çiftçi, 80 sayfalık itiraz dilekçesinde Hatay'da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ettiklerini de söyledi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ise, "Hataylı sandıkta iradesini ortaya koydu, şimdi de sandıktan iradesinin sayılmasını bekliyor" dedi. CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş'ı işaret eden Böke, "Aynı zamanda yarın burada olacak olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Lütfü Savaş var. Hatay'daki belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz ve Hataylıları bu demokrasi ve hukuk inancıyla hoş geldiniz diyen bir coşkuyla herkesin kucaklamasına ve onları burada karşılamasına bir davet yapmak için buradayız" dedi.

Öte yandan, ses tellerinden ameliyat olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise herhangi bir konuşma yapmadı.