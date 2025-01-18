CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasını Protesto Etti

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Uğur İstanbullu

(ARTVİN) -CHP Hopa İlçe Örgütü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasına tepki için yürüyüş düzenledi. İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Bugün yaşananlar, halkın iradesine zincir vurma çabalarından ibarettir. Ancak herkes bilsin ki, bu millet baskıya boyun eğmez, halk iradesine sahip çıkar. Biz kazanacağız, cesurlar kazanacak, halk kazanacak, korkaklar kaybedecek" dedi.

CHP Hopa İlçe Örgütü, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasını protesto etti. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şunları söyledi:

"İktidar, belediyeleri zorbalıkla ele geçirmeye çalışıyor"

"Aslında bir süredir yapılanlar net bir şekilde ortada. İktidar, seçimde kazanamadığı belediyeleri zorbalık ve sindirme yoluyla ele geçireceklerini sanıyor. En son Beşiktaş'ta bunu gördük. Beşiktaş, Hopa'nın kardeş belediyesi. Kardeş belediyecilik kapsamında Rıza Başkanımızla projeler üretiyorduk, fakat bunun öncesinde Esenyurt, Mardin ve Halfeti gibi yerlerde de benzer durumlarla karşılaştık. Farklı gerekçelerle baskı ve sindirme yoluyla iktidar, belediyeleri ele geçireceğini düşünüyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Buradan Esenyurt halkına, Beşiktaş halkına selam gönderiyoruz. Özellikle Ekrem Başkan bir açıklama yaptı; 'Eğer hedef bensem, gereğini bana yapın' dedi. Ekrem Başkanımıza Hopa'dan selam gönderiyoruz. Biz sosyal belediyeciliği yaşatmaya devam edeceğiz. Bunlar sadece başkanlara yapılan yanlışlar değil, aynı zamanda Hopa, Beşiktaş ve Esenyurt'taki vatandaşlara karşı yapılan yanlışlar. Bizler kreşler, etüd merkezleri ve halk lokantaları açmaya devam edeceğiz. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'a, Esenyurt'a, Mardin'e ve kayyum atanan bütün ilçe ve il belediyelerimize selamlarımızı iletiyoruz. Haklıyız, kazanacağız. Tek başımıza asla kazanamayız, mutlaka hep birlikte kazanacağız."

"Halk kazanacak, korkaklar kaybedecek. Hodri meydan!"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise "Bizlere reva görülen bu usulsüzlükler, iktidarın siyaset yapma biçimini ortaya koymaktadır. AKP'nin belediyelerindeki iddialar görmezden gelinirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet odaklı çalışan belediyelerini karalamak için yargı mekanizmasını devreye sokmaktadırlar. Milletimiz çok iyi biliyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi halk için, adalet için, demokrasi için mücadele etmektedir. Biz bu yola çıkarken hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimize söz verdik. Bugün yaşananlar, halkın iradesine zincir vurma çabalarından ibarettir. Ancak herkes bilsin ki, bu millet baskıya boyun eğmez, halk iradesine sahip çıkar. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, cesurlar kazanacak, halk kazanacak, korkaklar kaybedecek. Hodri meydan!" dedi.