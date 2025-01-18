CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti

Geniş Video İzle

CHP Hopa İlçe Örgütü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. İlçe Başkanı Aydemir, iktidarın belediyeleri ele geçirme çabasına karşı halkın iradesine sahip çıkacaklarını duyurdu.

18.01.2025 20:51  Güncelleme: 21:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uğur İstanbullu

(ARTVİN) -CHP Hopa İlçe Örgütü, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasına tepki için yürüyüş düzenledi. İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, "Bugün yaşananlar, halkın iradesine zincir vurma çabalarından ibarettir. Ancak herkes bilsin ki, bu millet baskıya boyun eğmez, halk iradesine sahip çıkar. Biz kazanacağız, cesurlar kazanacak, halk kazanacak, korkaklar kaybedecek" dedi.

CHP Hopa İlçe Örgütü, Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'ın tutuklanarak görevden alınmasını protesto etti. Yürüyüşün ardından açıklama yapan Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, şunları söyledi:

"İktidar, belediyeleri zorbalıkla ele geçirmeye çalışıyor"

"Aslında bir süredir yapılanlar net bir şekilde ortada. İktidar, seçimde kazanamadığı belediyeleri zorbalık ve sindirme yoluyla ele geçireceklerini sanıyor. En son Beşiktaş'ta bunu gördük. Beşiktaş, Hopa'nın kardeş belediyesi. Kardeş belediyecilik kapsamında Rıza Başkanımızla projeler üretiyorduk, fakat bunun öncesinde Esenyurt, Mardin ve Halfeti gibi yerlerde de benzer durumlarla karşılaştık. Farklı gerekçelerle baskı ve sindirme yoluyla iktidar, belediyeleri ele geçireceğini düşünüyor. Biz buna izin vermeyeceğiz. Buradan Esenyurt halkına, Beşiktaş halkına selam gönderiyoruz. Özellikle Ekrem Başkan bir açıklama yaptı; 'Eğer hedef bensem, gereğini bana yapın' dedi. Ekrem Başkanımıza Hopa'dan selam gönderiyoruz. Biz sosyal belediyeciliği yaşatmaya devam edeceğiz. Bunlar sadece başkanlara yapılan yanlışlar değil, aynı zamanda Hopa, Beşiktaş ve Esenyurt'taki vatandaşlara karşı yapılan yanlışlar. Bizler kreşler, etüd merkezleri ve halk lokantaları açmaya devam edeceğiz. Bu baskılar bizi yıldırmayacak. Biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz. Beşiktaş'a, Esenyurt'a, Mardin'e ve kayyum atanan bütün ilçe ve il belediyelerimize selamlarımızı iletiyoruz. Haklıyız, kazanacağız. Tek başımıza asla kazanamayız, mutlaka hep birlikte kazanacağız."

"Halk kazanacak, korkaklar kaybedecek. Hodri meydan!"

CHP Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir ise "Bizlere reva görülen bu usulsüzlükler, iktidarın siyaset yapma biçimini ortaya koymaktadır. AKP'nin belediyelerindeki iddialar görmezden gelinirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet odaklı çalışan belediyelerini karalamak için yargı mekanizmasını devreye sokmaktadırlar. Milletimiz çok iyi biliyor ki, Cumhuriyet Halk Partisi halk için, adalet için, demokrasi için mücadele etmektedir. Biz bu yola çıkarken hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğimize söz verdik. Bugün yaşananlar, halkın iradesine zincir vurma çabalarından ibarettir. Ancak herkes bilsin ki, bu millet baskıya boyun eğmez, halk iradesine sahip çıkar. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, cesurlar kazanacak, halk kazanacak, korkaklar kaybedecek. Hodri meydan!" dedi.

CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı\'nın Tutuklanmasını Protesto Etti
Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Rıza Akpolat, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Yerel, Hopa, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri Sergen Yalçın'dan çok konuşulacak Solskjaer sözleri
23:20 Canan Karatay’dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar Canan Karatay'dan covid aşıları için gündem yaratacak açıklamalar
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
22:30 Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş’ın teklifini açıkladı Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, canlı yayında Beşiktaş'ın teklifini açıkladı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 00:32:09. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Hopa, Beşiktaş Belediye Başkanı'nın Tutuklanmasını Protesto Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.