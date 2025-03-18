CHP İstanbul İl Başkanı Bozdağ'dan İmamoğlu'nun Diploma İptaline Sert Tepki

Haber: Kenan Kuzucu

(KIRIKKALE) - CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu dahil 28 kişinin diplomasının iptal edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İl Başkanı Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Önseçim A. Adayımız Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuksuzluklara bir yenisi daha eklenmiştir! Siyasi mühendislik ürünü olan bu diploma iptali kararını tanımıyoruz, yok hükmündedir! Bu karar, sadece bir belediye başkanını değil, halkın iradesini, demokrasiyi ve adaleti hedef almaktadır. Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenler bilsin ki, bu millet ne darbecileri ne de sandık korkusuyla hareket eden vesayet odaklarını unutmaz!

İmamoğlu, milletin gönlünde seçilmiş bir liderdir. Onun yolunu kesmeye çalışanlar, aslında halkın yolunu kesmeye çalışmaktadır. Ama nafile! Ne tehditleriniz ne hukuksuz kararlarınız ne de korku imparatorluğunuz bizi yolumuzdan döndürebilir! Cumhuriyet Halk Partisi, bu kirli oyunlara boyun eğmez! Biz, milletin iradesini gasbedenlerle değil, halkın gücüyle yürüyen bir partiyiz. Pazar günü, en güçlü şekilde ön seçimimizi gerçekleştirecek ve mücadelemize daha da büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. Hodri meydan! Ne yaparsanız yapın, kaybedeceksiniz! Biz buradayız, dimdik ayaktayız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz!"